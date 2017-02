RyderCup 2022 auf der Kippe in Italien?

Rom (dpa) – Die Organisatoren des RyderCup 2022 in Italien haben Probleme mit der Finanzierung des größten Golf-Teamwettbewerbs der Welt. Die Politik hat mal wieder die Finger dabei im Spiel!



Der Ryder Cup 2022 wurde an Rom vergeben. Foto: Riccardo Antimiani

Der italienische Senatspräsident Pietro Grasso kippte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge die zuvor beschlossene Änderung einer Gesetzesvorlage, welcher die wichtige Bürgschaft von 97 Millionen Euro für den Ryder Cup 2022 im Marco Simone Golf & Country Club unweit von Rom beinhaltete. Ende 2015 hatte die European Tour den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich der besten Golfer aus Europa und den USA an Italien vergeben. Die im Vorfeld favorisierte deutsche Bewerbung mit der Golfanlage im brandenburgischen Bad Saarow ging damals leer aus.

RyderCup 2022 (exklusiv-golfen.de)

Keine guten Nachrichten für den prestigeträchtigsten Wettbewerb im Golfsport! Immerhin kommen hier mehrere Faktoren zusammen. Die politische Lage in ganz Europa ist hat sich in den letzten Monaten destabilisiert. Und bei der RyderCup Vergabe 2015 wurden Stimmen laut, dass man nur auf das Geld schaute. Italien sicherte der RyderCup-Gesellschaft (Sitz in Wentworth, dem Sitz der European Tour und der Ryder Cup Europe LLP) viel Geld zu, mehr als gefordert und lehnte sich aus dem Fenster mit dem Neubau von Golfplätzen.