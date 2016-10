Tiger Woods sagt Comeback in Kalifornien wieder ab

Tiger Woods Combeack: Napa (dpa) – Golf-Star Tiger Woods muss sein bereits verkündetes Comeback im kalifornischen Napa wieder absagen.

Tiger Woods ist noch nicht für ein Comeback bereit. Foto: Craig Lassig

«Ich bin gesund, und ich fühle mich stark. Aber mein Spiel ist noch zu anfällig und noch nicht da, wo es sein sollte», teilte der 40-Jährige auf seiner Homepage mit und zog seine Meldung für die Safeway Open vom 13. bis zum 16. Oktober zurück.

Sein bis dato letztes Turnier hatte der 14-fache Major-Sieger im August 2015 bestritten. Nach zwei Rückenoperationen musste der ehemalige Weltranglisten-Erste sein Comeback immer wieder verschieben. Der Amerikaner will nun im Dezember bei der Hero World Challenge in Albany/Bahamas auf den Turnierplatz zurückkehren. Heißt konkret wird er auch nicht in Europa bei der Türkish Airline Open am Start sein, wo viele Europäer sich ja Hoffnung machten, den Tiger mal aus allernächster Nähe sehen zu können.

Mitteilung von Tiger Woods