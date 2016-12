Nassau – Hero World Challenge mit Tiger Woods (dpa) – Tiger Woods spielt wieder – und das ohne Schmerzen. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem ersten Kapitel der langersehnten Rückkehr des Golf-Superstars. Mit einer 73er-Auftaktrunde beim seinem eigenen Turnier auf den Bahamas zeigte der 14-malige Major-Champion, dass er offenbar auch nach über 15 Monaten verletzungsbedingter Wettkampfpause mit den besten Golfern der Welt wieder mithalten kann.

A sequence of Tiger's swing from this morning … 🐅🏌⛳️🏝🇧🇸 A photo posted by Brian Wacker (@brianwacker1) on Nov 30, 2016 at 8:03am PST

Die ehemalige Nummer eins der Welt startete im Albany Golf Club furios. Nach acht gespielten Löchern lag er mit vier Birdies bereits vier Schläge unter Platzstandard, ehe sich einige kleine Fehler in sein Spiel einschlichen. ‚Ich habe stark begonnen und dann ein paar Fehler gemacht‘, sagte der inzwischen 40 Jahre alte Woods. «Aber alles in allem fühle ich mich ziemlich gut.» Mit vier Birdies auf den ersten acht Löchern legte die langjährige Nummer eins los, als hätte es die Probleme mit dem geschädigten Nerv im Rücken und die zweite Operation nie gegeben. Wie zu besten Tagen führte er zwischenzeitlich das Feld an. Doch dann verloren seine Schläge an Präzision und einige Bälle landeten in Büschen und im Wasser. Am Ende des ersten Tages langte es nur zu Platz 17 unter den 18 Weltklassegolfern.

Woods, der mittlerweile in der Weltrangliste auf Rang 898 abgerutscht ist, ist zuversichtlich für sein weiteres Spiel: ‚Aber ich habe eine Weile nicht gespielt, und diese Fehler kann ich abstellen.‘ Die Führung nach dem ersten Tag übernahm J.B. Holmes (USA) mit 64 Schlägen. Der Sieger des Ferien-Events in der Karibik, an dem nur 18 Weltklassegolfer teilnehmen, kassiert eine Million US-Dollar.

Tigers neue Schläger

Im ProAm gelangen Tiger Woods gleich zwei Eagles. Die Golfwelt interessiert sich aber auch für die neuen Golfschläger vom Golfstar. Nach Bekanntgabe von Nike, dass sie sich auf dem Equipment-Bereich mit Golfschlägern zurückziehen, ist klar, dass der Golfprofi nicht mit Nike auf dem Platz gehen wird. Sein Putter ist sein ‚alter‘ Scotty Cameron, mit welchem er 13 von 14 Majors gewonnen hat. Das zum Thema neues Golfequipment! Woods hatte zuletzt im August 2015 ein Turnier auf der US-Tour gespielt. Danach musste sich der 14-malige Majorsieger wegen eines geschädigten Nervs erneut am Rücken operieren lassen. In der Weltrangliste wird er derzeit nur auf Rang 898 geführt.