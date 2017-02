Dubai (dpa) – Golf-Star Tiger Woods hat das European-Tour-Event in Dubai wegen erneuter Rückenschmerzen vorzeitig abgebrochen. Der 14-malige Majorsieger aus den USA habe diese Entscheidung vor dem Beginn der zweiten Runde getroffen, teilten die Veranstalter der Dubai Desert Classic mit. Woods‘ Manager Mark Steinberg berichtete von Krämpfen, die seinen Schützling zur Aufgabe gezwungen hätten.

Tiger Woods spielte in Dubai eine extrem schwache erste Runde; vor dem Beginn der zweiten Runde brach er das Event ab. Foto: Kamran Jebreili

‚Er kann sich zwar bewegen, aber er kann nicht komplett zum Schwung ausholen‘, kommentierte Steinberg. So hatte sich sicherlich keiner das zweite Golfturnier des Jahres mit Tiger Woods vorgestellt. Der 41-Jährige hatte zum Auftakt des Events in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Donnerstag eine extrem schwache Auftaktrunde gespielt. 77 Schläge für 18 Löcher katapultierte ihn fast ganz ans Ende des Teilnehmerfeldes. Für Woods war es erst die dritte Turnierteilnahme überhaupt nach einer langen Verletzungspause. Seine zweite Turnierteilnahme in 2017. Wegen großer Rückenprobleme hatte der ehemalige Weltranglisten-Erste zwischen August 2015 und Dezember 2016 überhaupt kein einziges Turnier bestreiten können. Leaderboard

Die zweite Runde in Dubai wurde am Freitag wegen starker Winde vorzeitig abgebrochen. Sie soll nun am Samstag fortgesetzt werden – für denselben Tag ist auch die dritte Runde angesetzt. Einer der wenigen, die ihr Spiel am Freitag beenden konnten, war Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer. Der vierfache Majorsieger benötigte 69 Schläge für die 18 Löcher, nachdem er tags zuvor 71 Versuche gebraucht hatte. Ob dies in der Addition für die Qualifikation für die entscheidenden beiden Runden reicht, ist offen.

Dubai Desert Classic ohne Tiger Woods

Der 14-malige Majorsieger aus den USA, den die Veranstalter für dieses Event von der amerikanischen PGA-Tour auf die Europa-Tour gelockt haben, spielte am Donnerstag eine 77er Auftaktrunde und lag fast ganz am Ende des Rankings. Schon bei seinem Comeback nach 17-monatiger Pause war Tiger Woods vorige Woche in San Diego nur mit einer 76er Runde gestartet und hatte dann den Cut verpasst. Diesmal liegt er zwölf Schläge hinter Spitzenreiter Sergio Garcia. Der Spanier benötigte für die 18 Löcher nur 65 Schläge.

Auch Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer enttäuschte. Der 32-Jährige aus Mettmann belegte mit 71 Schlägen den geteilten 38. Rang, als die Auftaktrunde wegen Dunkelheit abgebrochen wurde. Bester Deutscher war zu diesem Zeitpunkt Maximilian Kieffer (69 Schläge) auf dem mit elf Profis geteilten Platz 13.