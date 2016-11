Damengolf ist es seit jeher nicht so populär wie bei den männlichen Kollegen! Das wirkt sich auf Sponsoren und Preisgelder und natürlich auf die ganze Entwicklung des Golfsports im Frauensegment aus. Umso erfreulicher, dass sich jetzt die Schweizer Privatbank ‚VP Bank‘ als Hauptsponsor für drei Jahre committed hat und auf dem Golfclub Gams (auch Heimatclub der Liechtensteiner Amateurgolfer!) ein exklusives Damenturnier sichert!

Der Verband Schweizerischer Sportartikellieferanten (SPAF) hat in den letzten drei Jahren das Turnier mit dem Golfplatz in Gams gemeinsam durchgeführt. Mit dem Rückzug der ASGI (Schweizer Verband der unabhängigen Golfer) entschied sich die VP Bank für ein Damengolf-Sponsoring. Damit werden die Ladies Open ab 2017 für drei Jahre zur ‚VP Bank Ladies Open‘. Das einzige Damenprofi-Golfturnier der Schweiz, welches zur Access Serie der Ladies European Tour gehört, ist damit für die nächsten drei Jahre gesichert.

Stars der Ladies Open

2016 teeten im Golfplatz in Gams 126 Spielerinnen aus 24 Nationen auf. Der Schweizerische Golfverband hat sich ebenfalls für weitere 3 Jahre verpflichtet, das Patronat an diesem Turnier zu übernehmen. Mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln soll das Turnier weiter ausgebaut werden. So wird zum Beispiel das Preisgeld von 30.000 € auf 40.000 € erhöht. Außerdem hat der SPAF die Schweizer Topgolferin Melanie Mätzler (Bad Ragaz) vertraglich an sich gebunden. Sie wird sich in erster Linie um den Kontakt zu den Spielerinnen und zur Ladies European Tour sowie um den Ablauf des Pro-Ams und den geplanten Galaabend im Grand Resort kümmern. Damit macht der Frauengolfsport in der Schweiz einen gewichtigen Schritt nach vorn!

Termin für die VP Bank Ladies Open 2017: 4. bis 6. Mai 2017

Unser Hotel-Tipp, wer das Turnier 2017 besuchen will: Park-Hotel Sonnenhof in Liechtenstein