Es folgte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell zwischen den beiden am Finaltag. Nach neun Löchern hatte David Blakeman seinen Vorsprung zunächst auf drei Zähler ausgebaut, Bogeys auf der 10 und 14 ließen den Vorsprung schmelzen, nach der 15 und einem Birdie von MacDonald lagen beide gleichauf. Den Sieg für Blakeman brachte ein dramatisches Finale am Schlussloch des Göttingen Course. Auf dem anspruchsvollen Par 5 über 500 Meter platzierte der Golfpro aus dem GC am Reichswald ein erstklassig geschlagenes 7er-Eisen knapp zwei Meter an die Fahne und verwandelte den Birdie-Putt.

Beste Golflehrer im alljährlichen Wettstreit

Damit hatte Blakeman nach drei Spieltagen mit 3 über Par (74, 72, 73) am Ende einen Schlag Vorsprung vor Andrew MacDonald vom Golf Resort Sonnenalp-Oberallgäu (74, 74, 72/+4) und holte sich seinen ersten großen Turniersieg, nachdem er in den letzten Jahren stets in den Top 10 gelandet war. 2015 hatte er das Turnier bereits als Zweiter beendet und auch als Zweiter in der HDI German PGA Seniors Championship abgeschlossen. Der G1-Professional David Blakeman unterrichtet seit 2014 im GC am Reichswald und ist Coach des Herrenteams des Clubs, welches in der zweiten Bundesliga spielt.