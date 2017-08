Vier Golfspieler teilen sich nach der zweiten Runde beim Auftaktturnier der diesjährigen FedEx-Cup-Playoffs die Führung. Das Quartett, bestehend aus den US-Amerikanern Jordan Spieth, Dustin Johnson und Rickie Fowler, sowie Jhonattan Vegas aus Venezuela, liegt mit insgesamt 134 Schlägen auf dem Par-70-Kurs des Glen Oaks Club im US-Staat New York mit sechs Schlägen unter dem Platzstandard gleichauf.

Nur einen Platz dahinter befinden sich mit Matt Kuchar (-5) und Bubba Watson (-5) zwei weitere US-Amerikaner. Der 39-jährige Kuchar verbuchte mit einer 64er-Runde am Freitag (Ortszeit) die beste Runde des Tages. FedEx-Cup-Titelverteidiger Rory McIlroy (+1) verbesserte sich nach einer 68er-Runde auf den geteilten 47. Platz.

Der führende der FedEx-Cup-Punktewertung Hideki Matsuyama (+3) hat den Cut von +2 hingegen verpasst. Der 25-jährige Japaner verabschiedete sich nach 143 Schlägen aus dem Wettbewerb. Das mit 8,75 Millionen Dollar (7,4 Millionen Euro) dotierte Northern-Trust-Turnier ist der erste von vier Wettbewerben der alljährlichen Playoff-Serie der amerikanischen PGA Tour. Deutsche Spieler sind bei den Turnieren nicht am Start.

Fed-Ex Cup 2017: Leaderboard nach Tag 1 Turnier 1

Old Westbury/New York (dpa) – US-Golfer Russell Henley liegt nach der ersten Runde beim Auftaktturnier der diesjährigen FedEx-Cup-Playoffs in Führung. Mit einer 64er-Runde am Donnerstag (Ortszeit) auf dem Par-70-Kurs des Glen Oaks Club im US-Staat New York übernahm der 28-Jährige die Spitze des Leaderboards. Nur einen Schlag dahinter liegt der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson (-5).

Der Japaner Hideki Matsuyama, der als Führender der FedEx-Cup-Punktewertung in das Turnier startete, beendete den Tag nach einer 74er-Runde auf dem geteilten 102. Platz. Titelverteidiger Rory McIlroy erging es nicht viel besser. Der Nordire kam nach 73 Schlägen ins Clubhaus, gut genug für einen geteilten 95. Platz. British-Open-Champion Jordan Spieth (-1) und PGA-Championship-Sieger Justin Thomas (-2) befinden sich auf dem geteilten 20. und dem geteilten 12. Platz nach ihren jeweiligen Auftaktrunden.

Das mit 8,75 Millionen Dollar (7,4 Millionen Euro) dotierte Northern-Trust-Turnier ist das erste von vier Turnieren der alljährlichen Playoff-Serie der amerikanischen PGA Tour. Deutsche Spieler sind bei den Turnieren nicht am Start.