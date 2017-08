Historisch: Bernhard Langers neuer Mega-Rekord!

Porthcawl (dpa) – Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat seinen zehnten Major-Sieg bei den über 50-Jährigen perfekt gemacht und damit erneut Geschichte geschrieben. Der 59-jährige Anhausener gewann am Sonntag im Royal Porthcawl Golf Club in Wales bereits zum dritten Mal die British-Senior-Open. Mit dem Sieg verbesserte Langer seinen eigenen Rekord von vorher neun Erfolgen bei Major-Turnieren. Bernhard Langer überholt Golf Ikonen wie Gary Player und Jack Nicklaus.

Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 setzte sich an der walisischen Südküste mit drei Schlägen Vorsprung gegen Corey Pavin aus den USA durch. Langer ist seit Jahren der überragende Spieler auf der US-Senioren-Tour. Bisher hat Langer 33. Turniere gewonnen und Preisgelder von über 23 Millionen Dollar eingespielt.

Der Deutsche spielte bei widrigsten Wetterbedingungen auf dem Championship Course an der Südküste von Wales Runden von 69, 74, 65 und 72 Schlägen (Gesamt 280) und brachte ein Endergebnis von vier Schlägen unter Par ins Clubhaus. Letztlich ungefährdet mit einem Vorsprung von drei Zählern vor Corey Pavin, USA sicherte sich der bayerische Spitzenathlet seinen dritten Titel bei der Senior British Open nach 2010 und 2014. Auf den geteilten dritten Rang kamen die Amerikaner Fred Couples und Billy Andrade sowie Peter Lonard, Australien.

Bernhard Langer überholt Golf Ikonen

„Wiederholungstäter“ Langer blickt mit dem neuesten Triumph auf seine bislang erfolgreichste Saison bei den „Champions“ zurück. Nach gut der Hälfte des Wettspielkalenders siegte er bereits bei vier Turnieren, drei Siege davon waren Major-Events. Bernhard Langer, der in 4 Wochen seinen 60. Geburtstag begeht, dominiert seit einem Jahrzehnt den Profigolfsport der Über-50-Jährigen. Er gewann acht Mal die Preisgeldrangliste der PGA Tour Champions. In den vergangenen drei Jahren entschied er auch die Saisonwertung um den Charles Schwab Cup in Übersee für sich.

Bernhard Langer bezwang beinahe als Einziger im gesamten Teilnehmerfeld der Senior British Open 2017 den schwierigen Links-Course von Royal Porthcawl. Besonders am stürmischen Tag 2 zeigte der äußerst anspruchsvolle Links-Course am Atlantik seine Schwierigkeit. Ein Beleg dafür: Insgesamt lagen am Ende nur zwei Spieler unter Platzstandard. „Es ist ein fantastisches Gefühl, hier erneut gewonnen zu haben“, resümierte ein sichtlich zufriedener Langer nach seinem Triumph in Großbritannien, der durch diesen Titel im nächsten Jahr bei der British Open im schottischen Carnoustie startberechtigt ist. An dem Spielort seines ersten Senior British Open Titels von vor sieben Jahren.