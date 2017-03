Austin (dpa) – Der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson hat die WGC Matchplay 2017 Championships der Golfer in Austin/Texas gewonnen. Der Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) am letzten Loch gegen den Spanier Jon Rahm durch.

Für Johnson war es der dritte Turniersieg in Serie. Damit ist der 32-Jährige auch Topfavorit für das Masters in Augusta Anfang April. In der Gruppenphase hatte Dustin Johnson auch Martin Kaymer bezwungen und dem Deutschen damit den Einzug in die K.o.-Phase des mit zehn Millionen Dollar dotierten Lochwettspiels der World-Golf-Championship-Serie verwehrt. Im Finale gegen Rahm lag Johnson von Beginn an vorn, musste aber bis zum Schluss zittern.