Mailand Italian Open (dpa) – Ein starkes Unwetter mit Starkregen und Gewitter hat am Donnerstagmorgen den Turnier-Auftakt im Golf Club Milano kräftig durcheinander gewirbelt. Golfstar Martin Kaymer muss z.B. zum Start der Open d’Italia nachsitzen, denn er konnte am ersten Tag nur das erste Loch auf dem Par-71-Kurs bei Mailand zu Ende spielen, ehe die Runde wegen Dunkelheit abgebrochen wurde.

Dem 31-Jährigen Martin Kaymer aus Mettmann gelang ein Birdie und damit lag er mit einem Schlag unter dem Platzstandard auf dem 44. Rang. Der zweimalige Majorsieger muss wie fast die Hälfte der Teilnehmer die erste Runde am Freitagmorgen fortsetzen. Die Führung bei dem mit drei Millionen Euro dotierten Italian Open-Turnier der European Tour übernahm der Titelverteidiger Rikard Karlberg mit 64 Schlägen. Der Schwede hatte im vergangenen Jahr Kaymer im Stechen besiegt und sich damit seinen ersten Titel auf der Europa-Tour gesichert. Der Ratinger Marcel Siem absolvierte am Donnerstag acht Löcher und lag vorerst mit zwei Schlägen unter dem Platzstandard auf dem 24. Rang. Maximilian Kieffer aus Düsseldorf konnte zu seiner Auftaktrunde erst gar nicht antreten.

Zum Italian Open Leaderboard!

Zum Italian Open Golfclub

Der Mailänder Golfclub eröffnete 1928 und liegt auf einem weitläufigen Parkgelände, ca.20 km von Mailand. Allerdings liegen die 18 Löcher direkt neben der legendären Formel-1-Rennstrecke von Monza, wo man manchmal während des Golfspiels auch die Motoren ‚aufheulen‘ hört. Die einzelnen Bahnen sind von Bäumen eingerahmt, die Fairways sind relativ breit und die Grüns schnell. Nach einigen Änderungen am Layout beträgt die Gesamtlänge des Platzes 6.570 Meter. Zum siebten Mal in der Geschichte der Open d’Italia ist der Golf Club Milano Austragungsort des Turniers. Der letzte Besuch war dann schon 25 Jahre her. Die Geschichte des Turniers reicht bis ins Jahr 1925 zurück. Die Siegerliste ist prominent: z.B. Bernhard Langer (1983 und 1997), Greg Norman (1988) oder Graeme McDowell (2004).