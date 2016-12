Tod auf dem Golfplatz in Dubai (dpa): Beim Ladies Masters der Golferinnen in Dubai ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen. Der österreichische Caddie Max Zechmann, der in der Vergangenheit auch mit den deutschen Golfprofis Alex Cejka und Marcel Siem zusammengearbeitet hatte, erlitt am Mittwoch eine Herzattacke. Er wurde nur 56 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und drei Söhne. Die erste Runde des Turniers wurde abgebrochen.

Zechmann, der die Französin Anne-Lise Caudal begleitet hatte, musste am 13. Loch medizinisch behandelt werden. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo ihm die Ärzte aber nicht mehr helfen konnten. «Jeder auf der European Ladies Tour ist extrem geschockt und traurig über den plötzlichen Tod. Wir haben aus Respekt entschieden, die Runde abzubrechen», sagte Ivan Khodabakhsh, Geschäftsführer der European Tour.

Zahlreiche Golfer zeigten sich geschockt von der Nachricht über den Tod Zechmanns, wie etwa der Däne Thomas Björn. «Schreckliche Nachrichten aus Dubai heute Morgen. Die Gedanken sind bei den geliebten Menschen und allen Beteiligten. RIP», schrieb der europäischer Ryder-Cup-Kapitän für 2018 auf Twitter. Zechmann zählte zu den erfahrenen Caddies im Golfsport. Seit gut 20 Jahre war er bei diversen Turnieren im Einsatz.

Tod auf dem Golfplatz kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Caddie während eines Turniers nach einem Zusammenbruch stirbt. 2014 starb der 52-jährige Ian MacGregor, damals Caddie von Alastair Forsyth, ebenfalls nach einer Herzattacke beim Turnier auf Madeira.