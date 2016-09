Tessin – Urlaub im Giardino, Quartier der DFB Fussball Nationalmannschaft

Golf Tessin Giardino (Exklusiv Golfen) – Golfer reisen derzeit nicht gerne mit dem Flieger in die Türkei, Tunesien, Marokko, so dass ein großes Angebot an klassischen Golfdestinationen der Terror-Vorsicht geopfert wird. Wir haben bei der Reise ins Giardino nach Ascona im Tessin festgestellt, wie schön auch eine Fahrt mit dem Auto in den Golfurlaub sein kann. Zumindest für den schweizerischen Teil können wir dies sagen, hat die Schweiz, nach Aussage von Uber auf bits & pretzels in München eines der besten Autobahnnetze der Welt. Keine Staus, übersichtlicher Verkehr, da genießt man sogar Tempo 120. Von München dauert die Fahrt weniger als 4 Stunden für knapp 400 Kilometer und schon ist man in einer anderen Welt – einzigartiges Mikroklima des Tessin und vor allen Dingen alles etwas kleiner, ruhiger und gemütlicher. Direkt ans Hotel Giardino grenzt der Golfplatz Patriziale Ascona, 10 Minuten Autofahrt entfernt liegt der zweite Platz Golf Gerre Losone.

Urlaub im Tessin – DFB Mannschaft war schon zweimal da

Gerade das einzigartige Mikroklima im Tessin erlaubt es Golfern bereits ab April bei warmen und milden Temperaturen zu golfen. Das mediterran angehauchte und trendige Hotel befindet sich inmitten einer Parkanlage keine 300 Meter vom Lago Maggiore. Der Garten mit einem traumhaften Pool und einem Natursee, einer Bar mit exotischen Gesundheitsdrinks und den vielen Day-Beds ist eine wunderbare Erholungsoase. Das kleine und feine Hotel hat 72 Zimmer, Suiten und Appartements, welche ein modernes, schickes Lebensgefühl vermitteln. Kulinarisches Highlight ist das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant „Ecco“, in dem Rolf Fliegauf, einer der angesehensten Köche der Schweiz, beheimatet ist. Auch das weniger formelle Hotel-Restaurant „Aphrodite“ (wo auch das Frühstück kredenzt wird) hat uns sehr sehr gut gefallen, bietet es einen tollen Blick in den opulenten, mediterranen Garten. Nicht überraschend also, dass das DFB Team schon zum zweiten Mal, das Giardino im Tessin als Trainings- und Vorbereitungsquartier auserkoren hat.

Das Team um die Inhaber Daniela und Philippe Frutiger hat mit Leidenschaft, Liebe und Einsatz eine Marke in der gehobenen Hotellerie etabliert, welche mittlerweile auch Ableger wie das Giardino Mountain in St. Moritz oder Atlantis by Giardino in Zürich führt. Das Giardino Ascona wird vom deutschen Wolfram Merkert geführt, welcher seit 1999 im Giardino ist.

Golf Tessin Giardino mit Yoga und Ayurveda

Ins Auge fiel uns sofort, das im freien befindliche YOGA Zelt, welches hinter dem SPA steht. Yoga wird im Giardino groß geschrieben. Das Angebot der zahlreichen YOGA Sessions ist mit 3-4 Sessions am Tag angenehm breit (u.a. Ying Yoga, Detox Yoga, Pilates Yoga, Aqua Yoga).

Neu hingegen sind im Giardino die Themen Ayurveda by Giardino. Als erstes 5 Sterne Hotel in der Schweiz bietet das Giardino ab sofort Kuren und Anwendungen mit einem Team hoch qualifizierter Ayurveda Spezialisten an. Die Einführung der Golf Physio vor Jahren war hier wohl Vorbild. In Zusammenarbeit mit der angesehenen Physiotherapeutin Cornelia Albrecht und einem Ableger der renommierten KLINIK GUT bietet das Hotel seit Jahren das „Golf Perfect“ Programm an.

Nach einem 30 Minütigen Golf-Screening Check Up durch Cornelia Albrecht begleitet Sie den Hotelgast auf den Golfplatz für 9 Loch, um sich ein detailliertes Bild von Rotation, Stabilität und Koordination des Körper zu machen. Tags darauf werden einem die Schwachstellen und möglichen Trainingspläne anhand der TPI Methode aufgezeigt. Das TPI Titleist Performance Institute hat mit Fitness- und Golfexperten über 12 Jahre lang die größte Golfübungsbibliothek der Welt zusammengetragen. Dort finden Sie die wirksamsten Übungen und Programme für Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft. Das Team um Cornelia Albrecht wurde selbst in USA , TPI -mässig ausgebildet so dass bei Ihr Teile von TPI in ein individuelles Programm an Übungen, zugeschnitten auf den Körper und die Bewegungsabläufe des einzelnen Golfers einfließen.

Mit ihrer Hilfe konnten viele Golfer ihre Driving-Fähigkeiten verbessern oder durch neu gewonnene Beweglichkeit schmerzfrei golfen und durch eine bessere Stabilität im Schwung, eine höhere Konstanz und mehr Freude am Golf gewinnen.

Golf Tessin Giardino: Zu weiteren Golfplätzen 2