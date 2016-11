Ehe man sich versieht ist es wieder X-mas und Zeit für sinnvolle Weihnachtsgeschenke! Jetzt kommt es natürlich darauf an, wieviel man ausgeben will. Wir stellen Euch hier bis Ende November immer etwas Neues für Golfer vor! Den Anfang macht unser neues Lieblings-Golfbag von JuCad, welches mehr als intelligent durchdacht ist und die Konkurrenz in den Schatten stellt!

Golfbag ist nicht gleich Golfbag und in den letzten zehn Jahren haben wir Golfbags von Sun Mountain, Titlist, Taylormade im Einsatz gehabt, aber so richtig hat uns keins überzeugt. Zum Beispiel war das ‚Sun Mountain-Golfbag‘ schnell an den Stellen der Cart-Halterung durchgescheuert, was dem ganzen die Wasserresistenz nahm. Die anderen Golfbags sahen nach einer Golfsaison immer aus als ob sie schon Jahre im Gebrauch wären! Dies wird uns beim dem JuCad Waterproof 2in1 sicherlich nicht passieren! In den letzten Jahren hat JuCad nämlich nicht nur seine Vorreiterstellung in Sachen Golfcart ausgebaut, auch die Range an Accessoires wurde mega-erweitert! Nicht nur in Erfahrungsbericht mit dem Jucad two in one Waterproof Bag.

JuCad Waterproof Bag Funktionen

Wasserdichtes Material – keine lässtigen Überzieher mehr – selbst die Reissverchlüsse sind wasserdicht

Minimales Gewicht nur 2.4 Kilo dank Hightech-Nylon-Gewebe – so leicht wie die meisten Tragebags

14-fache durchgehende Schlägereinteilung, 9 inch mit integriertem Putterfach einem großen Kühlfach für Getränke und Seitentasche mit integriertem Auslass für Jucad Akku-Kabel

schicke Farben

Was uns oft bei Tragebags stört: es gibt immer Probleme mit einem Golftrolley, klappen die Füße oft auf dem Wagen auf. Dank seiner intelligenten Konstruktion mit einem praktischen Klappmechanismus kann das JuCad-Tragebag gerade auf den Caddy gestellt werden!

Das Golfbag kostet 290 € und ist damit kein Schnäppchen. Aber wir sind uns sicher, dass dieses Golfbag jedem Golfer einige Jahre gute Dienste leistet! Ein großes LIKE für das Jucad Bag.