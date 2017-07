Tour-Neuling Alexander Knappe hat am zweiten Tag der Scottish Open in Troon für die Überraschung gesorgt. Der 28-jährige Golfer aus Paderborn spielte sich am Freitag dank einer hervorragenden 65er-Runde in die geteilte Führung. Mit jeweils 135 Schlägen lagen Knappe, der Ire Padraig Harrington und Callum Shinkwin aus England bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Turnier der European Tour gemeinsam an der Spitze.

Neben Knappe, der mit 65 Schlägen die beste Runde des Tages spielte, schafften auch Bernd Ritthammer (141 Schläge/20. Platz) und Maximilian Kieffer (143/45.) die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden auf dem Par-72-Kurs an der schottischen Westküste.

Der amtierende British-Open-Sieger Henrik Stenson aus Schweden lag nach zwei Runden wie Ritthammer auf dem geteilten 20. Rang. Das dritte Major-Turnier des Jahres wird in der kommenden Woche (20. vom 23. Juli) im Royal Birkdale Golf Club im englischen Southport ausgespielt.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer (144 Schläge) schied bei der Generalprobe für die British Open vorzeitig aus. Der Scottish-Open-Sieger aus dem Jahr 2009 scheiterte um einen Schlag am Cut.

Scottish Open 2017 nach Start

Troon (dpa) – Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat den Start in die Generalprobe für die British Open verpatzt. Der 32-Jährige aus Mettmann spielte zum Auftakt der Scottish Open nur eine 74er-Runde. Zum ersten Mal wird das Turnier in seiner 35jährigen Geschichte im Golfclub Dundonald Links, in Ayrshire (Nähe Irvine) ausgerichtet. Der Par-72-Kurs in der Nähe von Troon folgte auf Castle Stuart, welcher gerade vergrößert wird.

Nach dem ersten Tag hat der zweimalige Majorsieger auf dem geteilten 103. Rang bereits neun Schläge Rückstand auf den Spitzenreiter Mikko Ilonen (65er-Runde) aus Finnland.

Kaymer, der die Scottish Open 2009 gewinnen konnte, muss sich am Freitag deutlich steigern, um noch die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu schaffen. Der amtierende British-Open-Sieger Henrik Stenson aus Schweden begann das Turnier an der schottischen Westküste mit einer 72er-Runde und lag damit zunächst auf Position 54.

Scottish Open 2017 Bester Deutscher

Bester deutscher Profi zum Start des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers der European Tour war Alexander Knappe mit einer 70er-Runde auf dem geteilten 25. Platz.

Das dritte Major-Turnier des Jahres wird in der kommenden Woche (20. vom 23. Juli) im Royal Birkdale Golf Club im englischen Southport ausgespielt.

