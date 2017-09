Jersey City (dpa) – Die besten Golfer der USA um den frischgebackenen FedEx-Cup-Champion Justin Thomas sind erfolgreich in den diesjährigen Presidents Cup gestartet. Nach dem ersten Tag des Teamwettbewerbs in Jersey City im US-Staat New Jersey zwischen den Vereinigten Staaten und einer Weltauswahl – ohne Europa – lag der Titelverteidiger mit 3,5:1,5 in Führung.



Die US-Stars Justin Thomas (l) und Rickie Fowler auf dem Weg zum 13. Grün. Foto: Julio Cortez

Für den deutlichsten Erfolg bei den Auftakt-Vierern im Liberty National Golf Club sorgte das US-Duo Justin Thomas/Rickie Fowler. Sie besiegten Charl Schwartzel (Südafrika) und Hideki Matsuyama (Japan) vorzeitig nach nur 14 gespielten Löchern. Auch Patrick Reed und Jordan Spieth konnten ihr Match-Up gegen Emiliano Grillo (Argentinien) und Si Woo Kim (Südkorea) nach nur 14 Löchern für sich entscheiden.

Weltauswahl muss sich steigern

Den einzigen vollen Punkt für die ‚Internationalen‘ holten die Südafrikaner Louis Oosthuizen und Branden Grace. Das Duell zwischen den US-Spielern Phil Mickelson und Kevin Kisner gegen Marc Leishman und Jason Day endete unentschieden.

Der Presidents Cup wird am Freitag und Samstag mit 13 weiteren Vierern fortgesetzt. Zum Abschluss folgen am Sonntag zwölf Einzel. Von den bisher elf Vergleichen gewannen die USA neun. Nur 2003 trennte man sich unentschieden.

