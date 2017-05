Porsche European Open 2017: Ohne Kaymer und Langer

Hamburg (dpa) – Gut zehn Wochen vor dem ersten Abschlag der Porsche European Open 2017 nimmt das Starterfeld für das mit zwei Millionen Euro dotierte Europa-Tour-Event in Winsen an der Luhe Konturen an. Wie Turnierdirektor Dominik Senn am Mittwoch in Hamburg mitteilte, wird der amerikanische Ryder-Cup-Spieler Patrick Reed das Starterfeld des Turniers anführen. Turnier-Date: 26. bis 30. Juli im Golfclub Green Eagle.

Langsam füllt sich das Spielerfeld: Neben dem Weltranglisten-15. Reed werden auch der Südafrikaner Charl Schwartzel (17.) und Jimmy Walker (USA/26.) bei dem Event in der Nähe von Hamburg abschlagen. Ebenfalls am Start ist mit dem Dänen Thomas Bjørn der Kapitän der europäischen Mannschaft für den Ryder Cup 2018 im kommenden Jahr in Frankreich.

Porsche European Open 2017 ohne große Golf-Namen

Aus nationaler Sicht werden in Martin Kaymer und Bernhard Langer allerdings die bekanntesten Gesichter fehlen. Kaymer hat sich für das Turnier vom 22. bis 25. Juni in München entschieden, Langer ist bei der British Open der Senioren am Start.

Golfplatz Green Eagle, Radbrucher Str. 200, 21423 Winsen