Napa (dpa) – US-Golfprofi Brendan Steele erlebte in der berühmten kalifornischen Weinregion Napa Valley ein Déjà-vu. Wie im Vorjahr gewann der 34-Jährige am Sonntag (Ortszeit) im Silverado Resort das Auftaktturnier der neuen Saison der US PGA-Tour.

Als Trophäe bekam der Kalifornier wieder ein Fass guten kalifornischen Weins und einen Scheck in Höhe von 1,1 Millionen Dollar. Steele setzte sich mit einem Gesamtergebnis 273 Schlägen gegen seine Landsleute Tony Finau (275) sowie Phil Mickelson und Chesson Hadley (beide 276) durch.

Neuer Deutscher auf PGA-Tour

Stephan Jäger (283) beendete sein erstes Turnier als vollwertiges Mitglied der PGA-Tour auf dem geteilten 30. Rang. Der Münchner, der seit Jahren in den USA lebt, hatte sich die Spielberechtigung für die lukrative US-Tour durch seine starken Leistungen auf der zweitklassigen Web.com-Tour gesichert.