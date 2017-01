Johannesburg (dpa) – Neue Gesichter European Tour oder habt Ihr die Namen Graeme Storm oder Alexander Knappe schon einmal gehört? Mit einem Sieg im Stechen hat der Engländer Graeme Storm überraschend das zweitälteste Golfturnier der Welt gewonnen. South African Open Championship – kurz SA Open Championship in Johannesburg konnte Graeme Storm für sich entschieden. Absoluter Tour-Neuling ist Alexander Knappe aus Deutschland. Er belegte bei seinem ersten Turnier auf der Top-Ebene als bester Deutscher den achtbaren 31. Platz.

Der 38-Jährige bezwang am Sonntag den Nordiren Rory McIlroy am dritten Extra-Loch und sicherte sich damit den Erfolg bei der mit 1,045 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der Europa-Tour. Storm behielt im Stechen die Nerven, dagegen patzte der Weltranglistenzweite McIlroy im dritten Versuch bei einem Bogey. Damit ging die Siegprämie von 160.000 Euro an den Außenseiter.

Der Sauerländer Alexander Knappe lag nach 15 von 18 Löchern im zweiten Durchgang auf dem geteilten 54. Rang. Die zweite Runde war am 13. Januar wegen Einbruchs der Dunkelheit unterbrochen worden und wurde am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Sebastian Heisele (77. Platz), Bernd Ritthammer (90.) und Marcel Siem (111.) hatten nach ihren ersten beiden beendeten Runden keine Chance mehr, den Cut zu schaffen. Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer war in Südafrika nicht am Start. Leaderboard

Das zweitälteste Golf Turnier der Welt: South African Open Championship – kurz SA Open Championship! Bereits 1893 wurde dieses Turnier anlässlich einer Ausstellung im Port Elisabeth ausgetragen. Seit 1997 Teil der European Tour. 13 Mal – soviel wie kein anderer Golfer – konnte Gary Player zwischen 1956 und 1981 dieses Turnier gewinnen. Was Anfangs ein traditionelles Vorweihnachtsturnier war, ist jetzt das Eröffnungsturnier des Jahres in Südafrika.

