Grand SPA Resort A-ROSA mit 9 Loch Golf Club Kaps

Inmitten der zauberhaften Bergwelt der Tiroler Alpen liegt das Grand SPA Resort A-ROSA im Stil eines Tiroler Schlosses auf einer Sonnenseite des Tals. Umgeben vom traditionsreichsten Golfclub Österreichs, dem GC Kitzbühel, welcher von den Einheimischen als Golf Club Kaps bezeichnet wird.

Direkt am Hotel befindet sich der Golf Club Kitzbühel, häufig Golf Club Kaps genannt, der nach mehrjähriger Umbauphase um Juli 2005 wiedereröffnet wurde. Eine besondere Herausforderung des Golfplatzes Kitzbühel stellen die beiden Inselgrüns von Loch 8 und 9 dar, die

sich inmitten des neu angelegten Sees befinden. Die Golfer müssen zweimal über das Wasser hinweg spielen und gelangen nur mittels kleiner Brücken auf die andere Seite. Erstes und neuntes Loch von Österreichs schönsten 9-Loch Golfplatz liegt direkt am Golfclubhaus-Restaurant, so daß man für einen Espresso zum Start oder einen Lunch während der Runde oder ein Dinner nach der Runde kulinarisch mehr als verwöhnt wird. Je nach den persönlichen Ambitionen findet man im Spa-Fitness-Bereich des Hotels Möglichkeiten zu ‚Golf Mental-Training‘, Golf Fitness und medizinische Golfer-Checks.

Hier trifft man sich abends auf einen Cocktail oder checkt tagsüber seine Mails: Marktplatz im A-ROSA Hotel Kitzbühel



Zum Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel gehört der 9-Loch Platz des Golfclubs Kitzbühel



Prachtvolle Lobby des Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel



Ein Blick in ein Zimmer



Eine Suite im A-ROSA Kitzbühel



Die Live-Küche im Hotel



Private Spa-Suite



Für Raucher gibt es das Smokerzimmer



Der Spa im A-ROSA



Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel

a-Rosa Resort am Golfplatz

Dank der besonderen Architektur mit der Fassade aus Naturstein und den typischen Erkern, kleinen Türmchen, hölzernen Fensterläden und überdachten Balkonen, fügt sich die weitläufige Anlage harmonisch in die Kitzbüheler Umgebung ein. 115 Zimmer und 35 Suiten sind auf vier zusammenhängende Residenzen so ausgeklügelt verteilt, daß man optisch meint, vor einem historischen Schloss zu stehen. Die 28 bis 120 qm-großen Zimmer und Suiten, ebenfalls durch den Tiroler Stil geprägt, aber zugleich modern, komfortabel und in freundlichen, warmen Farbtönen eingerichtet.

Nach der Golfrunde gehts in den 3.000 qm großen SPA-ROSA sowie Nutzung des Fitnessbereichs und Teilnahme an Kursangeboten.

Grand SPA Resort A-ROSA, Ried Kaps 7, A-6370 Kitzbühel, Tel. +43 5356 65660992