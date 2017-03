Mexiko-Stadt (dpa) – Golf-Star Dustin Johnson hat das World Golf Championship in Mexiko-Stadt gewonnen. Der Weltranglistenerste benötigte zum Abschluss des Turniers auf dem Par-71-Kurs 68 Schläge für den Sieg.

Dustin Johnson gewann das Golf-Turnier in Mexiko-Stadt. Foto: Christian Palma

Mit insgesamt 270 Schlägen sicherte sich der US-Amerikaner zudem die Siegprämie in Höhe von 1,66 Millionen US-Dollar (rund 1,56 Millionen Euro).

Zweiter wurde Tommy Fleetwood (271 Schläge), Platz drei teilten sich Ross Fisher und Jon Rahm (272). Justin Thomas (273), Phil Mickelson und Rory McIlroy (274) verspielten am Schlusstag mit einem schwachen Ergebnis ihre Siegchancen.

World Golf Championships mit Martin Kaymer

Martin Kaymer aus Mettmann steigerte sich nach seinem Durchhänger am dritten Tag mit einer 68er-Runde. Golfprofi Martin Kaymer ist vor dem Abschlusstag der World Golf Championships in Mexiko-Stadt in der Gesamtwertung deutlich abgerutscht. Der 32-Jährige spielte auf dem Par-71-Kurs eine 75er-Runde und fiel mit insgesamt 212 Schlägen vom achten auf den 33. Platz zurück. Seine gute Platzierung vom Vortag konnt er nicht mehr retten. Am Finaltag konnte er in der Gesamtwertung mit 280 Schlägen auf den 23. Platz dann doch noch klettern. Das US-PGA-Turnier war mit 9,75 Millionen US-Dollar (rund 9,24 Millionen Euro) dotiert.

Leaderboard