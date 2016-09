Bis 23. Oktober 2016 entsteht zum sechsten Mal in der Schweiz auf über 2.000 Höhenmetern der höchstgelegene 18-Loch Pop-up Golfplatz Europas: Golf Mountain in Adelboden (Schweiz). Inmitten der geschützten Kulturlandschaft der Engstligenalp genießen Golfer nicht nur einen herrlichen Ausblick auf das Wildstrubelmassiv. Hier erprobt man seine Golf-Fähigkeiten unter ganz besonderen Bedingungen! Der Schutz der Natur hat auf der Engstligenalp oberste Priorität und so wird der Platz erst nach Vegetationsstopp der Alpenflora und nur einen Monat im Jahr eröffnet. 4,5 Kilometer Gesamtdistanz (2010 nur 3,4 km), 18 Löcher, davon sechs bis acht in Par 5 und Par 4, Höhendifferenzen zwischen zehn und zwölf Metern, Bäche und Steinsektoren sowie oft schnell wechselnde Wind- und Wetterverhältnisse sind Geschicklichkeit und Präzision gefragt. Mehr Golf Mountain Bilder!

Wenn die Kühe ihren Weg ins Tal antreten beginnen zum alljährlichen Abtrieb auch die Arbeiten für Europas außergewöhnlichsten Pop-up-Golfplatz. Der Par-62-Platz ist nicht lang, aber mit der Höhenluft fühlt es sich wie mindestens 7.000 Meter an. Deshalb braucht man auch alle Schläger im Bag inklusive den Driver.

Mit Seilbahn zu Golf Mountain

Wer zum Golfplatz will, muss die Bergbahn nehmen und als Clubhaus dient eine urige Almhütte, wo man seine Greenfee von 70 Franken (ca. 51 €) zahlt. Im Preis inklusive ist die Benutzung der Driving-Range inklusive ein Körbchen mit ca. 30 Rangebällen. Durch hochwertiges Kunstgreen wird der Boden bewahrt und ein Fairway zum ‚Wildway‘. Ausgangspunkt für den Golfer ist eine stilvoll eingerichtete original Sennhütte, in der es an nichts fehlt und das Raclette über offenem Feuer zubereitet wird. Als Partner von GolfMountain bietet das Designhotel The Cambrian in Adelboden vergünstigte Greenfees und Übernachtungs-Pakete. The Cambrian, Dorfstrasse 7, CH – 3715 Adelboden, Tel. +41 33 673 83 83. Mehr über das exklusive Designhotel hier!