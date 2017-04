China Open: Golfer Levy gewinnt an der Chinesischen Mauer

Peking (dpa) – Golfprofi Alexander Levy aus Frankreich hat zum zweiten Mal die China Open gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich in Peking im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Südafrikaner Dylan Frittelli durch.



Alexander Levy hat zum zweiten Mal die China Open gewonnen. Foto: Armin Weigel

Nach vier Runden hatten beide Profis mit jeweils 271 Schlägen gemeinsam an der Spitze gelegen. Für seinen vierten Erfolg auf der European Tour kassierte Levy rund 488.000 Euro Preisgeld. Vor drei Jahren hatte der Franzose bei der China Open seinen Premieren-Sieg auf der European Tour gefeiert.

Die deutschen Profis hatten schon vor dem Finaltag im Topwin Golf & Country Club keine Chance mehr auf eine Top-Platzierung. Der Ratinger Marcel Siem beendete das mit 2,66 Millionen Euro dotierte Turnier mit 283 Schlägen auf dem geteilten 42. Rang. Bernd Ritthammer aus Nürnberg belegte mit einem Schlag mehr den 48. Platz. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer und Alexander Knappe aus Paderborn waren nach zwei Tagen vorzeitig ausgeschieden.

China Open Turniertag 3

Peking (dpa) – Golfprofi Bernd Ritthammer ist vor dem Finaltag der China Open im Gesamtklassement weit zurückgefallen. Der 30 Jahre alte Nürnberger rutschte in Peking nach einer schwachen 74er-Runde mit insgesamt 211 Schlägen vom siebten auf den geteilten 40. Rang ab.



Bernd Ritthammer konnte seine gute Platzierung bei der China Open nicht halten. Foto: Bernd Thissen

Auch Marcel Siem (215) aus Ratingen spielte am dritten Tag im Topwin Golf & Country Club nur eine 74er-Runde und fiel auf den 62. Platz zurück. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer und Alexander Knappe aus Paderborn waren nach zwei Tagen vorzeitig ausgeschieden.

Die beste Chance auf den Sieg in Chinas Hauptstadt hat Dylan Frittelli. Der Südafrikaner geht mit insgesamt 197 Schlägen als Führender in den Schlusstag des mit 2,66 Millionen Euro dotierten Turniers der European Tour. Fritelli spielte eine starke 64er-Runde und hat drei Schläge Vorsprung auf den Spanier Pablo Larrazabal (200).

Leaderboard

China Open nach Turniertag 2

Peking (dpa) – Golfprofi Bernd Ritthammer hat sich am zweiten Tag der China Open mit einer guten 67er-Runde unter die Top Ten gespielt. Der 30-Jährige aus Nürnberg verbesserte sich am Freitag in Peking mit insgesamt 137 Schlägen vom 26. auf den geteilten siebten Rang. Die Führung bei dem mit 2,66 Millionen Euro dotierten Turnier der European Tour übernahm der Spanier Pablo Larrazabal mit 130 Schlägen.

Marcel Siem aus Ratingen konnte sich als 39. mit 141 Schlägen für die beiden Schlussrunden im Topwin Golf & Country Club qualifizieren. Überraschend ausgeschieden ist Maximilian Kieffer. Der Düsseldorfer verpasste nach einer schwachen 76er-Runde mit einem Gesamtergebnis von 145 Schlägen den Cut. Nach dem ersten Tag hatte Kieffer noch auf dem zwölften Platz gelegen. Auch Tour-Neuling Alexander Knappe aus Paderborn schied mit 145 Schlägen aus.

China Open nach Turniertag 1

Peking (dpa) – Golfprofi Maximilian Kieffer hat sich zum Auftakt der China Open an die Top Ten herangespielt. Der 26-jährige Düsseldorfer startete in Peking mit einer 69er-Runde und lag damit auf dem geteilten zwölften Rang.



Maximillian Kieffer spielt einen Ball aus dem Bunker. Foto: Anders Wiklund

Die Führung bei dem mit 2,66 Millionen Euro dotierten Turnier der European Tour übernahm der Franzose Alexander Levy mit 63 Schlägen. Der Nürnberger Bernd Ritthammer begann auf dem Par-72-Kurs im Topwin Golf & Country Club mit einer 70er-Runde auf Platz 26. Einen Schlag mehr benötigte Marcel Siem aus Ratingen als 41. Tour-Neuling Alexander Knappe aus Paderborn kehrte nach dem ersten Tag mit 72 Schlägen und Rang 61 ins Clubhaus zurück.

Leaderboard