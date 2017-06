Emirates engagiert sich seit über 28 Jahren als Golf-Sponsor. Bei dem diesjährigen Turnier auf der Championship-Anlage des Golf Club München-Eichenried bekräftigt Emirates seinen Status als Offizieller Partner und Offizielle Airline der BMW International Open bereits zum 15. Mal. Dies macht die Airline zum bislang längsten Hauptpartner in der 29jährigen Geschichte des Turniers. Emirates verlost unter Exklusiv Golfen-Fans BMW International Open Tickets (VIP/Fairway Club & Wochenende-Tagestickets)!

Der Schriftzug ‚Fly Emirates‘ ist international zu einem vertrauten Anblick bei führenden Sportevents und kulturellen Veranstaltungen geworden. Im Streckennetz von Emirates finden sich weltweite Top-Golfdestinationen wieder und die Fluggesellschaft ist einer der führenden Förderer des weltweiten Golfsports.

BMW International Open Tickets

Gewinnt mit ExklusivGolfen und Emirates 20 x 2 Tickets für das Wochenende plus 2 VIP-Tickets für den begehrten Fairway-Club am Donnerstag! ZUM GEWINNSPIEL!

Übrigens fliegt Emirates zehn Mal täglich ab München, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg via Dubai zu über 150 weltweiten Zielen, darunter viele tolle Golfdestinationen in Asien, Indischer Ozean, Südafrika oder Australasien. Passagieren der First- und Business Class steht ein kostenloser Chauffeur-Service in Deutschland sowie an über 70 Zielen zur Verfügung. Emirates betreibt an allen deutschen Flughäfen exklusive Lounges.

Zudem bietet die Airline großzügiges Freigepäck: 30 Kilogramm in Economy Class, 40 Kilogramm in Business Class und 50 Kilogramm in First Class. Die Anzahl an Gepäckstücken ist innerhalb der Grenzen nicht limitiert. Exklusive Angebote und Privilegien genießen Mitglieder des Vielfliegerprogramms Skywards. Mehr zu Emirates!