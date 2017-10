Der australische Golf-Profi Adam Scott ist der neueste ‚Fan‘ der Mandarin Oriental Hotelgruppe. Und damit Teil der „He’s/She’s a Fan“ Anzeigenkampagne, die die Mandarin Oriental Hotel Group erfolgreich im Jahr 2000 startete. Damit reiht sich der Profigolfer in eine lange Riege Prominenter ein. Eine Riege an Schauspielern wie Morgan Freeman, Sophie Marceau oder Kevin Spacey. Modeschöpfer Christian Louboutin. Musik-Stars wie Vanessa Mae oder Bryan Ferry sind einige der derzeit 29 berühmten ‚Fans‘.

Die ‚Fans‘ werden von der bekannten Portrait-Fotografin und Tochter von Sir Paul McCartney, Mary McCartney, fotografiert. Die Location wählen die Promis selbst aus. Adam Scott hat sich für das Shooting das Mandarin Oriental in Genf ausgesucht. Da er öfters dort ist, kennt er es sehr gut.

Die Kampagne verbindet das bekannte Symbol von Mandarin Oriental, den Fächer (englisch: „fan“), in einem simplen, aber eleganten Wortspiel mit internationaler Prominenz, die als Stammgäste der Hotelgruppe auftreten und sich als „Fans“ der Gruppe bekennen.

„Die mehrfach ausgezeichnete Kampagne schafft es weiterhin, in einer einfachen und luxuriösen Art und Weise, ein starkes Statement über die Hotelgruppe zu vermitteln und wir sind sehr stolz darauf, Adam Scott als unseren neuen Botschafter willkommen zu heißen“, so Jill Kluge, Director of Brand Communications der Mandarin Oriental Hotel Group.

Adam Scott Fan von …

Als Markenbotschafter zeigt sich Adam Scott auch gerne mit anderen Marken. Ob die Schweizer Uhrenmarke Rolex oder das japanische Bekleidungsunternehmen Uniqlo – Adam Scott versteht es, sich gut zu vermarkten, obwohl er 2013 sein letztes großes Turnier gewonnen hat.