PGA Catalunya Resort: Eine eigene Immobilie am Golfplatz

Für einen Golfausflug nach Spanien ist das PGA Catalunya Resort mehr als perfekt. Auf über 300 Hektar findet man neben zwei 18-Loch-Golfplätzen eine Infrastruktur wie in einer kleinen Stadt. Als Europas beste Golfwohnanlage von allen Reisemagazinen betitelt gibt es aktuell einen Neuzugang: das 5-Sterne-Hotel Camiral, welches vom preisgekrönten Innenarchitekten Lazaro Rosa-Violán entworfen wurde. Hier residiert und diniert man, wenn man noch keine dieser Ferienimmobilien besitzt! Das PGA Catalunya Resort bietet eine breite Auswahl an Ferienunterkünften – von Apartments über Doppelhäuser bis zu Einfamilienvillen, welche viele als Investment gekauft haben. Hier haben wir uns die Villa Sifera-Balca näher angeschaut, welche direkt an Fairway Nr. 15 des Tour Courses liegt!

Villa Sifera-Balca

Diese einzigartige Villa beeindruckt durch das perfekte Zusammenspiel der Innen- und Außenbereiche, welche fließend ineinander übergehen. Holz und Glas sind die Protagonisten dieser Design-Villa, welche von den preisgekrönten Architekten Olga Felip und Josep Camps entworfen wurde. Die Wohnfläche verteilt sich über zwei Stockwerke, wobei sich der Hauptbereich im ebenerdigen Flügel befindet. Die charakteristische Holzfassade des doppelstöckigen Flügels ist ein klares Markenzeichen der erfolgreichen Architekten. Das gläserne Atrium im Erdgeschoss kreiert eine besonders angenehme, helle Atmosphäre und trennt auf raffinierte Weise den Wohn- vom Schlafbereich der Villa. Die Sifera-Balca verfügt über insgesamt vier Schlafzimmer. Sowohl im Erdgeschoss als auch im 1. Stock befindet sich je ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit Ensuite-Badezimmer.

Aussicht auf den Tour Course @ PGA Catalunya Resort

Beide bestechen durch die schöne Aussicht auf den 15. Fairway des Tour Courses. Ein Bad und zwei weitere Doppelschlafzimmer befinden sich im vorderen Bereich des Erdgeschosses und haben direkten Zugang zum lichtdurchfluteten Atrium-Patio. Der Wohnbereich und die Küche sind rundum mit großen Glasschiebetüren ausgestattet. Es bietet sich ein atemberaubender Blick auf die nach Süden ausgerichtete Terrasse und den modernen Infinity-Pool, welcher optisch mit der Kulisse des Golfkurses verschmilzt. Der weitläufige Garten mit Rasenfläche und Poolterrasse bietet viel Platz für relaxten Outdoor-Lifestyle. Das Untergeschoss der Villa verfügt über zwei vielseitig nutzbare Räume, die der zukünftige Eigentümer je nach Wunsch z.B. als Weinkeller, Spielzimmer oder Home Cinema ausstatten kann. Preise und Expose gibt es über Luxury4You oder kann über unsere GolfimmobilienSeite schnell online angefordert werden.