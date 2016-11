Luxury4you: Die besten Immobilien am Golfplatz auf der Second Home

Wer eine Immobilien direkt oder in der Nähe eines Golfplatzes sucht, kommt an der deutschen Immobilien-Repräsentanz ‚Luxury4you‘ nicht vorbei. Ob Spanien, Schweiz oder Florida – das Augsburger Unternehmen vertritt die Crème de la Crème der besten Immobilienobjekte. Dabei fällt es Inhaber Volker Michl nicht schwer, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Die Immobilienobjekte sind handverlesen und er überzeugt sich selbst vor Ort von Lage, Qualität und Establishment. Eine umfangreiche Golfimmobilien-Auswahl hat Luxury4you für die Second Home Messe getroffen!

Neuzugang bei Luxury4you: Die Terrace Villas La Selva im Herzen des PGA Catalunya Resorts. Direkt am 10. Fairway des Stadium Course gelegen, bieten eine komplett neue Art von Wohngefühl. Angefangen mit einem traumhaften Blick auf den Golfplatz und die dahinter liegenden Berge. Zudem ist man nur wenige Meter vom Clubhaus, Residents Club und der Driving Range entfernt. Inmitten von Spaniens Golfplatz Nr. 1 wurden die neuen Eigenheime in kleine Gruppen aufgeteilt, um somit maximale Privatsphäre zu erreichen.

Dem Verkaufsstart der ersten 13 Häuser – aufgeteilt in 3 Gruppen – werden weitere 3 Module mit insgesamt 11 Einheiten folgen. Jedes Haus verfügt über 157 qm Wohnfläche, welche sich auf 2 Etagen verteilen. Dazu gehören jeweils ein privater Garten zwischen 44 und 140 qm, 3 geräumige Schlafzimmer – davon eine Mastersuite mit eigenem Badezimmer – und ein offener Wohn- und Essbereich mit anschließender Designerküche. Von den großen Terrassen im Erdgeschoss und im ersten Stock hat man einen atemberaubenden Blick auf die Montseny-Berge und die dahinter untergehende Abendsonne. Zusätzlich zum Residents Club und dem neuen Fünf-Sterne-Luxushotel Camiral mit seinen Swimmingpools, Jacuzzi, Fitnessstudios und Saunen erweitert ein großer Gemeinschaftspool neben den neuen Terrace Villas das Freizeitangebot für alle Anwohner und ist aufgrund seiner Länge ideal für alle Schwimmbegeisterte. Mehr Informationen zu Preisen und weiteren Golfimmobilien im PGA Catalunya Resort hier!

Luxury4you bietet Besichtigungsreisen

Zusammen mit PGA Catalunya bietet ‚Luxury4you‚ Besichtigungsreisen an. 2 Nächte im Doppelzimmer mit Balkon im neu eröffneten, direkt im Resort gelegenen 5-Sterne-Hotel CAMIRAL für 300 €, Frühstück inklusive. On top wird man auf eine Greenfee pro Person mit Buggy und Golfset eingeladen. Luxury4you hilft bei der Organisation dieser Besichtigungsreise. Fragen Sie einfach am Stand auf der Second Home Messe nach und treffen Sie Volker Michl persönlich! Mehr Immobilien von Luxury4You: Gotthard Residences Schweiz