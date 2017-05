Wer nach einer Runde den Durst löschen will und gleichzeitig die Gesundheit fördern, sollte ab sofort eins der drei „alkoholfreien“ von Lammsbräu ordern. Das Wissenschaftszentrum Weihenstephan hat in seinen Forschungsarbeiten zur Qualität der alkoholfreien Biere nämlich bewiesen, daß sie entzündungshemmend, entgiftend wirken und gleichzeitig vor Freien Radikalen schützen (bei einem Konsum von 0,5 l pro Tag).

Manche verzichten ja auf ein Bier, weil sie überflüssige Pfunde fürchten. Was viele nicht wissen, die Lammsbräu alkoholfreien haben weniger Kalorien als eine Apfelschorle.

4 Gründe, warum Bier das beste Getränk nach einer Golfrunde ist!

Professor Elstner vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan hat 4 Argumente, welche jeden Bierverfechter in die Knie zwingen:

1. Sie wirken entzündungshemmend! Die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, sind als Wächter des Immunsystems ständig darauf aus, Krankheitserreger im Körper zu bekämpfen. Dabei kommt es zu unkalkulierbaren Reaktionen des Immunsystems, welche durch die Wirkungsweise der Lammsbräu-Biere gedämpft werden. Darüber hinaus bietet sich die isotonische alkoholfreie Weisse von Lammsbräu als ideales Sportgetränk an.

2. Sie schützen vor Freien Radikalen! Alle alkoholfreien Biere der Lammsbräu weisen ein außerordentlich hohes antioxidatives Potential auf. Sie sind damit in der Lage, Freie Radikale, welche für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich sind, zu beseitigen. In dieser Wirkung sind die beiden Biere Milchprodukten, wie z.B. probiotischen Joghurts überlegen. Damit werden sowohl die negativen Wirkungen von Vitamin-Defiziten bekämpft als auch die Freien Radikale eingedämmt, die z.B. durch Rauchen, Strahlenschäden oder Chemikalien entstehen können.

3. Sie wirken entgiftend. So regen sie die Enzyme an, welche am Entgiftungs- und Reparaturstoffwechsel des Körpers beteiligt sind. Damit werden zum Beispiel Umweltgifte, Lösungsmittel oder andere künstliche synthetisierte Stoffe besser aus dem Körper entfernt.

4. Weisse Alkoholfrei und Dunkle Weisse Alkoholfrei wirken zusätzlich immunstimulierend und allergievorbeugend. Durch die Aktivierung von Immunzellen in Darm und Blut werden die Abwehrkräfte stimuliert und es kommt zu weniger Allergie auslösenden Reaktionen. Auf der Website des Biopioniers www.lammsbraeu.de finden Sie eine Händlerliste, wo man das gesunde Bier kaufen kann.

Vorletztes Jahr lud der Golfclub Riedhof auch zu einem Genuss-Event mit dem renommierten Bier-Sommelier Markus Sailer ein. Fazit des Events: Bier ist das beste Getränk nach einer Golfrunde.