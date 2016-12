Seit 1993 gibt es die World Travel Awards als eine der international bedeutendsten Auszeichnungen für Top-Hotels. Die Jury besteht aus Reise-Experten und Gästen, was ganz klar für die Authentizität spricht. Auf die Bekanntgabe der Preisträger warten auch die Golfhotels auf der ganzen Welt mit Spannung, sind die World Golf Awards Teil der prestigeträchtigen Auszeichnung in der Tourismusbranche. In Thailand macht das Luxushotel ‚Banyan Tree Phuket‘ das Rennen, welches den Golfplatz direkt vor der Tür hat. Der Laguna Golf Phuket zählt bereits seit Jahren zu den besten Golfplätzen Asiens und zu Thailands besten Golfplatz!

Das Luxusresort auf Thailands größter Insel hat den Golfplatz direkt vor der Tür: Laguna Golf Phuket. Die mäandernden Fairways, gut positionierten Bunker und anspruchsvollen Wasserhindernisse liegen direkt an der Bang Tao-Bucht umgeben von einer malerischen Gebirgskulisse. Komplett modernisiert wirde der 18-Loch-Golfplatz (Par 71) im Jahr 2015 wiedereröffnet. Zur Anlage gehören verschiedene Trainingsbereiche zum Putten, Chippen und Pitchen. Der Golfplatz selbst wurde bereits zu ‚Asia’s Best Golf Course‚ und ‚Thailand’s Best Golf Course‚ gekürt. Dank der Kombination aus preisgekröntem Golfplatz, luxuriösen Villen im thailändischen Stil und modernen Einrichtungen ist das Banyan Tree Phuket ein tropisches Refugium für alle Besucher. Golfliebhaber, Wellnesshungrige wie auch Aktivurlauber kommen hier voll auf ihre Kosten.

Ausgleichsprogramm zum Golfspiel

Denn als Ausgleich zum sportlichen Golfspiel finden Gäste im Banyan Tree Spa inmitten eines tropischen Gartens. Entspannende Massagen und wohltuende Gesichtsbehandlungen verwöhnen Körper wie Geist und geben neue Energie. Daneben warten weitere spannende Aktivitäten: Yoga-Stunden, Kochkurse, kulinarische Höhepunkte und Outdoor-Abenteuer wie Kajakfahren und Wandertouren versprechen das ultimative Phuket-Erlebnis.

Spezielle Angebote wie z.B. das Ultimate Golf Package findet man auf der Hotelseite!