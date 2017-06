Wer nach Malaysia reist, sollte sich diese beiden Golfplätze nicht entgehen lassen! An der neu erschaffenen Els Club Desaru Küste im Südösten von Malaysia im Bundesstaat Johor hat Ernie Els gleich zwei Golfplätze gebaut. Im September 2016 eröffnete er seinen ‚Ocean Course‘. Jetzt folgte der ‚Valley Course‘, welcher aus einer Zusammenarbeit mit Vijay Singh entstand! Schon jetzt ist Malaysia Golf der neue HotSpot für Golfer in Asien!

Profigolfer designen ihre Golfplätze meistens selbst! Ernie Els hat für sein Malaysia Golf Course Projekt seinen Freund Vijay Singh mit ins Boot geholt. Jetzt stellten sie ihren ‚Valley Course‘ in Malaysia vor. ‚Beim Start der Desaru Coast Destinations Projekt fühlte ich, dass wir etwas Ikonisches erschaffen könnten. Die Zusammenarbeit mit Ernie Els und die Mischung unserer Visionen, ließ uns etwas Unbeschreibliches kreieren‘, kommentierte dreimaliger Major Champion und Golfplatz-Neu-Designer Vijay Singh.

Einzigartiges Malaysia Golf Projekt

Der Valley Course ist eine weltweite Besonderheit, stammt das Design-Konzept aus der Zusammenarbeit zwischen zwei Profigolfern, welche außerdem enge Freunde sind. Der neue 18-Loch-Golfplatz ist in direkter Nachbarschaft des Ocean Course von Ernie Els, welcher bereits 2016 eröffnete. Jede Menge Höhenmeter und atemberaubende Aussichten auf den Ozean lassen Golferherzen höher schlagen. Die neue Kurseröffnung macht die Desaru-Küste zu einer der neuen Golf-Destinationen in Malaysia mit gleich zwei außergewöhnlichen Golftrainingsmöglichkeiten: Der Els Performance Golf Academy und einem Academy Course. Ein sportlicher Par 3-Kurs fürs Training – welchen ebenfalls beide Golfprofis entworfen haben!