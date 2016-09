Unlimited Inselgolf: Abama auf Teneriffa verlängert den Golfsommer

Teneriffa/ Frankfurt, 14. September 2016 – Im Süden der Kanareninsel Teneriffa gelegen, wartet das The Ritz-Carlton, Abama mit einem der spektakulärsten Golfplätze Europas auf: Die von Dave Thomas designte Par-72 Meisterschaftsanlage beeindruckt neben anspruchsvollen Wasserhindernissen mit einem spektakulärem Ausblick auf den Atlantik und die Nachbarinsel La Gomera. Mit dem Arrangement ‚Unlimited Golf‘ lässt sich in dem 5-Sterne-Resort ’spielend‘ der Sommer verlängern, und das mit unbeschränktem Golfspaß bei frühlingshaften Temperaturen.

Umgeben von 25.000 Bäumen und tropischen Pflanzen, 22 Seen, Wasserfällen und Sandbunkern schlägt man auf den 18 Löchern des Abama-Courses ab und kommt dabei in den Genuss atemberaubender Ausblicke auf das Blau des Atlantiks. Hinzu kommt ein eigener Buggy mit GPS sowie eine durchgehende Getränkeversorgung zur Erfrischung. Im Rahmen des Arrangements ‚Unlimited Golf‘ kann man unbegrenzt die Driving Range, das Putting Green oder auch den 18-Loch-Kurs nutzen.

Während ihres Aufenthalts in dem Luxusresort erhalten Gäste eine rundum Wohlfühl-Betreuung durch exklusiven Service à la Ritz-Carlton. Zusätzlich erhalten Golffreunde die Möglichkeit, nach ihrem Lieblingssport im hoteleigenen Spa oder im Fitness-Center zu entspannen.

Bis einschließlich 30. September 2016 erhalten Gäste bei Buchung von sieben aufeinanderfolgenden Nächten Zugang zu unbegrenztem Golfvergnügen auf dem 18-Loch-Platz des The Ritz-Carlton, Abama und können so den sprichwörtlichen ewigen Frühling genießen. Hier gehts zu den speziellen Golf Angeboten wie ‚Unlimited Golf‘ oder ‚Golf und Spa‘ – je nach Jahreszeit abhängig.

Über The Ritz-Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama ist ein exklusives Fünf-Sterne-Hotel, das von The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. betrieben wird. In Guía de Isora gelegen, einem friedlichen Juwel an der Südwestküste der Insel, ist das Resort in einer atemberaubenden Anlage im Finca-Stil untergebracht, die von üppiger und leuchtender Vegetation, vulkanischen Landschaften und Panoramablicken auf den Atlantik umgeben ist. The Ritz-Carlton, Abama bietet die perfekte, ultraluxuriöse europäische Urlaubserfahrung mit maurisch angehauchten Zimmern und Suiten, verwöhnendem Spa-Bereich, zehn verschiedenen Dinner-Möglichkeiten – darunter das M.B und Kabuki, zwei von insgesamt vier Restaurants auf Teneriffa, die sich mit Michelin-Sternen schmücken können – drei Bars, dem von Dave Thomas gestalteten Golfplatz und Golf-Akademie, dem Tennis-Zentrum inklusive Akademie, sieben Pools, dem Ritz-Kids Kinderclub, zwei natürlichen Schwimmbecken und einem abgeschiedenen goldfarbenen Sandstrand.

Wer lieber in den eigenen vier Wänden lebt, hat auch die Möglichkeit sich eine Villa oder Wohnung am Golfplatz zu kaufen!