Dass man ein Auto bei einem Hole-in-One gewinnen kann, ist ja schon fast normal. Ein One-Million-Dollar-Golfevent hört sich natürlich viel spektakulärer an! Deshalb kamen auch Finnen, Philippinos, Australier, Portugiesen, Deutsche und auch Engländer Mitte September nach Kitzbühel zum Golfen!

Beim ersten ‚One Million Dollar‘-Event im Golfclub Eichenheim weinte zwar der Himmel über Kitzbühel, aber die 25 Teilnehmer lachten – auch wenn keiner an Loch 2 direkt neben dem Hotel Grand Tirolia Kitzbühel mit einem Schlag den hochdotierten Hole-in-one-Preis schaffte.1 Million Dollar verpasst, aber Freunde gewonnen!

Berühmter Botschafter

Besonders die britischen Organisatoren waren mit dem diesjährigen Finalort Kitzbühel für ihren internationalen Wettbewerb mehr als zufrieden. Ihr berühmter Botschafter Alan Shearer, welcher als englische Fußball-Legende mittlerweile auch gerne golft, kam gerne ins Alpenstädtchen. Der ehemalige Torjäger der englischen Nationalmannschaft schwärmte: ‚Ein ganz dicker Dank an den wunderbaren Ort Kitzbühel, der uns Engländern bisher eigentlich nur immer als Winter-Resort bekannt war. Im Sommer aber selbst bei Regen traumhaft schön ist. Besonders unser Team-Hotel Grand Tirolia mit dem spektakulären Golfplatz und seinem traumhaften Spa hat uns so gut gefallen, dass wir nächstes Jahr mit dem One Million Dollar Event gerne wieder kommen würden…!‘

Das hörte der Golf-Manager Dominik Kremper natürlich gerne, obwohl die Entscheidung darüber noch nicht gefallen ist: „Wir werden aber die gute Idee schon mal für alle unsere Golf-Gäste übernehmen und ab dem nächsten Jahr besonders gute Schläge mit einem besonderen Preis prämieren.“ Seit 2016 kümmert sich Kremper bereits um Golf Eichenheim.

Kremper war zuvor Geschäftsführer von fünf Golf-Pro-Shops und Golf-Manager der Robinson-Clubs in Griechenland und der Türkei. Zuletzt war der gebürtige Linzer stellvertretender Direktor des Hotels Stella Maris Paraiso auf Ibiza. Sein 1a-Handicap von 4,1 ‚ist wohl heuer nicht haltbar. Die Golfgäste in Eichenheim sind mir wichtiger!‘ Typischer Waage-Mann: ehrlich, liebenswert und diplomatisch…

Zum Abschluss des dreitätigen Events Mitte September 2017 wurden die Teilnehmer bei einer Golfclub-Gala in der Kamin-Bar „Herbarium“ geehrt.