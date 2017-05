Deutschlands schwerste Golfplätze

Für den CR-Wert nimmt der DGV immer die weißen Herrenabschläge unter die Lupe. Also müssen Sie keinen Bogen um diese Golfplätze machen, weil sie ihnen zu schwierig erscheinen: Von gelb, blau oder rot sieht die Golf-Welt schon ganz anders aus! In der Regel haben Turnierplätze einen CR-Wert von 71 oder 72.

1. Golfanlage Green Eagle e.V. Nordplatz (Par 72 / CR 78,5 / Slope 150 / 7.208 Meter)

War Anwärter für den RYDER CUP 2018 in Deutschland. Die 36-Löcher-Anlage beherbergte dieses Jahr zum ersten Mal die EPD-Tour. Alleine der Nord Course hat mit einer Länge von 7.208 Metern ein Fassungsvermögen von bis zu täglich 100.000 Zuschauern. Ohne Platzreife kann man hier den Par3-Course spielen oder auf einem der 200 Abschlagsplätze im Golfodrom üben.

40 Autominuten vom Hamburger Flughafen! Green Eagle zählt sogar zu den Top 10 der längsten Golfplätze weltweit. 2017 finden hier die Porsche European Open statt!

Zwei Golfplätze, aber ein Golfclub

2. Golfclub München-Valley e.V. Kurs AB (Par 72 / CR 76,0 / Slope 136 / 7.090 Meter)

3. Golfclub München-Valley e.V. Kurs AC (Par 72 / CR 75,5 / Slope 135 / 6.961 Meter)



Golf Valley ist ein 27-Loch Designer Course, welcher von Robert Trent Schüler David Krause nach Vorbildern wie Augusta, PGA-Florida Resorts und PGA-West angelegt wurde. Typisch amerikanisch ist auch das überdimensional große Demo- und Fittingstudio innerhalb des Flutlicht Learning Centers mit 9 Chipping- und Puttinggrüns. 2009 wurde die renommierte “David Leadbetter Golf Academy” integriert. Bei David Leadbetter nahmen z.B. der aktuelle BMW-Open Gewinner 2009 Nick Doherty, Ernie Els oder Nich Faldo Golfunterricht. Am Golfplatz 1, 83626 Valley, Tel. +49(0)8024 902790, www.golfvalley.de, Stand Oktober 2009: Einer der drei Anwärter für den Ryder-Cup 2018 in Deutschland. In 229 Tagen fällt die endgültige Entscheidung.



4. Golf-Club Herzogenaurach e.V. (Par 73 / CR 75,5 / Slope 131 / 6.360 Meter)

Auf 70 Hektar direkt auf einem Hochplateau designte Carlo Knauss (ehemaliger Tourspieler und Bundestrainer des Deutschen Golfverbandes, heute Golfplatzdesigner und Sky-Moderator) den 18-Loch-Meisterschaftsplatz, welcher eine PGA-Golfschule beherbergt. Burgstall 1, 91074 Herzogenaurach, Tel. +49 (0) 9132 40586, www.golfclub-herzogenaurach.de

5. Wittelsbacher GC Rohrenfeld-Neuburg e.V. (Par 71 / CR 75,4 / Slope 128 / 6.622 Meter)

Der Platz liegt inmitten von ca. 200 uralten Eichen und Linden. Architekt Joan Dudok van Heel gestaltete einen 18-Loch-Meisterschaftsplatz auf dem früheren Weidegelände des Lieblingsgestütes König Ludwig III.

Rohrenfeld, 86633 Neuburg a.d.Donau, Tel. +49 (0) 8431 908590

Deutschlands schwerste Übungsanlage dürfte neuerdings in St. Leon-Rot sein, denn Golfclub-Präsident Dietmar Hopp hat seinen Mitgliedern ein Wedge-o-Drom spendiert!