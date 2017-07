Winstonlinks Course: Neuer Platzrekord @Senior Open

Der erste offizielle Turniertag der sechsten Auflage der WINSTONgolf Senior Open startete am Freitag, 14. Juli 2017 für die europäische Golfelite bei perfekten Bedingungen! Wenig Wind, viel Sonne und ein Platz in einem fantastischen Zustand. Der US-Amerikaner Clark Dennis erwischte mit seiner 64er Runde (8 unter Par) einen glänzenden Turnierstart auf dem WINSTONlinks Course und stellt damit einen neuen Platzrekord auf.

‚Ich war in der letzten Woche ein wenig verletzt, aber der Physio hat einen super Job gemacht. Während der Proberunde habe ich mich noch nicht sonderlich wohlgefühlt. Aber mit einem Birdie am ersten und dritten Loch bin ich heute gut gestartet. Ich konnte auf der Runde einige entscheidende Putts lochen. Die Grüns laufen wirklich sehr gut‘, kommentiert der US-Profi Clark Dennis seinen überraschenden Platzrekord. Ob ihm der neue Platzrekord auch zum Sieg verhilft?

60 Profis und 60 Amateure am Finalsonntag @Winstonlinks

Der Neuseeländer Greg Turner (7 unter Par) und der Waliser Phillip Price (6 unter Par) sind ihm auf den Fersen. Vorjahressieger Andrew Oldcorn (SCO) brachte eine 69 ins Clubhaus und teilt sich derzeit mit Peter Fowler (AUS) und James Kingston (RSA) sowie drei weiteren Spielern den geteilten 8. Platz. Am Samstag und Finalsonntag können Golffans die Profis hautnah erleben. Zur zweiten Turnierrunde starten die 60 Profis und 60 Amateure morgen ab 09 Uhr. Der Eintritt zum Turniergelände ist frei. Zudem stehen ausreichend kostenlose Zuschauer-Parkplätze zur Verfügung. Mehr zur 45 Loch-Anlage Winstongolf!