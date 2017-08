Am Fuße des Bergmassivs ‚Wilder Kaiser‘ erstreckt sich der 88 ha große gleichnamige Golfplatz. Aus einem ehemaligen Bauernhaus wurde vor vielen Jahren das Clubhaus der 27 Lochanlage gebaut. 1999 eröffnet, gehören die Ellmauer Golflöcher mittlerweile zu den besten der österreichischen Golflandschaft. ‚Bergdoktor‘ Hans Sigl kommt nicht nur häufig nach Drehschluss zum Spielen. Der Golfplatz ‚Wilder Kaiser‘ ist nämlich der ‚Lieblingsplatz‘ in seiner zweiten Heimat. Wer in Tirol Urlaub macht oder auf Durchreise ist, sollte hier einen Stop machen!

‚Golf hat letztendlich ganz viel mit der Schauspielerei zu tun. Man soll nichts wollen, man darf nichts wollen, man soll einfach nur spielen‘, so Schauspieler Hans Sigl. Leichter gesagt als getan, doch der Freizeitgolfer beschreibt damit treffend die entspannte Stimmung auf dem Golfplatz Wilder Kaiser. Egal welchen der drei charakteristischen 9-Loch Kurse mit Namen ‚Ellmau‘, ‚Tirol‘ und ‚Wilder Kaiser‘ man spielt, der Bergblick ist allgegenwärtig. Alle drei Kurse, insgesamt 8.678 Meter (weiss) und 7.347 Meter (rot), überraschen trotz der alpinen Landschaft durch ebene Spielbahnen.

Auch die Fernsehsendung ‚Verstehen Sie Spaß‘ hat es bereits an den Fuße des Wilden Kaisers verschlagen. Im September 2015 trieb der Schweizer Comedian Marco Rima auf dem Golfplatz Schabernack mit seinen Mitspielern. Ob ein Abschlag in die entgegengesetzte Richtung oder ein Bad im angelegten Wasserhindernis – alles gegen die offizielle Golf-Etikette.

Wer selbst in der Region Wilder Kaiser Golf spielen möchte, kann sich die verschiedenen ‚Play&Stay‘ Angebote der Ellmauer Hotels anzusehen. Nur eine Minute mit dem Auto entfernt, direkt gegenüber des Golfplatzes, liegt z.B. das Sporthotel Ellmau. Das 4-Sterne Hotel bietet unterschiedliche Golf-Pauschalen (Golf Unlimited 7 kostet z.B. 946 € – 7 Tage soviel Golf, wie man kann!). Wenn es mal zwickt, bietet das Hotel eine spezielle Massage für Golfsportler. Das ‚Golf Unlimited 7‘ Angebot beinhaltet beispielsweise sieben Übernachtungen und unlimited Greenfee‘ für die 27 Loch Anlage. Die normalen Greenfeepreise betragen 86 € für 18 und 53 € für neun Loch. Für Jugendliche und Senioren gibt es Ermäßigungen, sowie eine Abendgreenfee ab 17 Uhr für 46 €.

Urlaubsregion Wilder Kaiser

Golf wird hier allerdings erst seit 1999 gespielt. Die Urlaubsregion Wilder Kaiser bietet seit Urzeiten vielseitige Freizeitmöglichkeiten. Ob Wandern, Klettern, Bergsteigen oder Mountainbiken (seit 2009 erste Mountain-Bike Schule). Wer will kann neuerdings die Drehorte der Fernsehserie ‚Der Bergdoktor‘ besuchen. Zudem gibt es zwei Mal im Jahr die Bergdoktor Wochen (Mai und September), an denen man auch die Schauspieler beim Meet&Greet treffen kann. Darüber hinaus gehört die Region zu den größten Skigebieten Österreichs. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental umfasst 280 Pistenkilometern und 91 moderne Lifte. Zudem ist die Ellmauer Alm (direkt neben dem Sporthotel Ellmau) für gutes Aprés Ski bekannt.