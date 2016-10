Crazy Golfsport: Putt Challenge mit Ski vor 2. ProAm Verbier by Audi

Verbier – Im Winter fährt Ex-Ski-Star Fränzi Aufdenblatten leidenschaftlich Ski. Im Sommer sieht man sie seit 2014 auch auf dem Golfplatz. Als begeisterte Amateurgolferin war sie neugierig auf die wohl außergewöhnlichste Golf-Einladung ihres Lebens: eine Putt Challenge mit dem Schweizer Profigolfer Mathias Eggenberger.Was dabei so crazy war? Putter waren nicht erlaubt!

Im Video putteten die Beiden nicht nur auf dem Grün, sondern spielten Golfball-Billard direkt aus dem Audi Q7. Danach teete man beim ‚2. ProAm Verbier by Audi‘-Golfturnier im Schweizer Golfclub Verbier auf und Fränzi erzählte ein wenig über den FIS WORLD CUP in St. Moritz. Bereits im März 2016 gab es die Finals als Hauptprobe für die FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz. Für den Wintersportort St. Moritz ist es bereits die fünfte WM-Austragung seit 1934. Bereits im Februar treffen sich die weltbesten Skistars und kämpfen um die begehrten WM-Medaillen (6. bis 19. Februar 2017).



Fränzi beendete ihre Karriere im Jahr 2014. Sie kennt immer noch alle Skifahrer gut und konnte aus dem Nähkästchen plaudern, wer in guter Form ist und wer die größten Chancen hat, eine Medaille zu gewinnen. Aber wie wird das Schweizer Team auftreten? Auch hier setzt Franzi Aufdenblatten als Schweizerin auf ihre Landsmänner: ‚Die Weltmeisterschaften 2017 in der Schweiz sind sicherlich etwas ganz besonderes für uns. Wir haben ein starkes Team und ich bin überzeugt, dass wir einige Medaillen gewinnen werden – wenn nicht sogar alle Medaillen. Ich bin ein optimistischer Mensch.‘ Wir hoffen jedenfalls, dass sich das Schweizer Team ebenfalls so gut macht wie Fränzi heute auf dem Golfplatz Verbier.

Was ist an Verbier so besonders?

Fränzi Aufdenblatten hat natürlich auch ihre Meinung zu dem Schweizer Skiort: ‚Verbier ist sowohl im Winter, als auch im Sommer sehr schön. Es bietet einiges wie beispielsweise Golf. Golf und Ski passen sehr gut zusammen, der physikalische Teil ist sehr gleich und natürlich muss man dauerhaft fokussiert sein – deshalb liebe ich es, diese beiden Sportarten zu kombinieren.‘