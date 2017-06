Unglaublicher Golf Rekord bei US Open: Niedrigste Runde für Justin Thomas

Erin Hills (dpa) – Als Martin Kaymer mit langem Gesicht das Grün in Erin Hills verließ, jubelte der Amerikaner Justin Thomas über einen Traum-Rekord bei den US Open. In der dritten Runde der 117. Auflage des Masters-Turniers spielte Thomas mit 63 Schlägen (9 unter Par) die tiefste Runde, die je bei einem Turnier der höchsten Kategorie erreicht wurde und stellte die Masters-Bestmarke ein. Zugleich knackte er die Rekordmarke der US Open, die Johnny Miller vor 44 Jahren in Oakmont mit acht unter Par aufgestellt hatte. «Das bedeutet, dass ich jetzt Teil der Geschichte bin», sagte Thomas stolz.

Von solchen Rekorden konnten die Deutschen nur träumen.

Justin Thomas kam mit seinem Rekordtag auch einem Gesamterfolg näher. Er liegt nun zusammen mit Landsmann Brooks Koepka und dem Engländer Tommy Fleetwood auf dem geteilten zweiten Platz. Das Trio ist elf Schläge unter Par. In Führung liegt der US-Amerikaner Brian Harman, der nach einer 67er-Runde bei zwölf unter Par steht. «Nun habe ich eine viel bessere Chance, das Turnier zu gewinnen als noch zu Beginn des Tages», strahlte Thomas Zuversicht aus.

Golf Rekord mit niedrigster Runde

Dabei war ihm die historische Stunde zuvor gar nicht bewusst gewesen. «Ich hatte absolut keine Ahnung, was bisher der niedrigste Score bei US Open waren. Ich wusste nur, dass die niedrigste Runde bei Masters eine 63 war und sagte zu meinem Caddy, nachdem der Ball am letzten Loch auf dem Grün war, dass wir den Putt machen müssen, um Teil der Geschichte zu sein», gestand Thomas schmunzelnd.

Für Martin Kaymer, der sich 2014 den US-Open-Titel gesichert hatte, war es ein Tag zum Vergessen. Der 32-Jährige spielte am Samstag (Ortszeit) eine 75er-Runde – deprimierende zwölf Schläge mehr als der Führende Thomas. Kaymer liegt vor dem Finaltag nur auf dem geteilten 43. Platz. «Ich habe einfach zu viele Fairways verfehlt, gerade auf den ersten Neun», sagte Kaymer gegenüber «Golf.de». «Dadurch konnte ich mir nur sehr wenige Chancen erarbeiten». Mit drei Bogeys (jeweils ein Schlag über Par) und einem Doppel-Bogey lag Kaymer bereits nach den ersten neun Löchern fünf über Par.

Stephan Jäger erging es nicht viel besser. Der Münchner kämpfte sich mit insgesamt fünf Bogeys auf den zweiten neun Löchern zu einer 74er-Runde. «Die Fahnenpositionen waren wirklich schwierig heute. Dazu habe ich ein paar Fairways verfehlt – dann ist man hier natürlich richtig am kämpfen», bedauerte Jäger, der nach drei Runden auf einem geteilten 51. Platz liegt. Im Gesamtklassement des Turniers im US-Bundesstaat Wisconsin rangiert der 28-Jährige nun zwei über Par.

