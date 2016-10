Golf Schottland – Auf dem Platz von Panmure bereitete sich im Sommer 1953 der große Ben Hogan zwei Wochen lang auf The Open vor, die damals im benachbarten Carnoustie stattfand. Hogan gewann das Turnier mit Runden von 73, 71, 70 und einer Finalrunde von 68. Es blieb sein erster und einziger Auftritt bei der Open. Als er nach seinem Sieg von der Presse gefragt wurde, welches Loch ihm am besten gefallen habe, nannte er das 6. Loch von Panmure, welches nach ihm benannt wurde. 2016 fand hier die 12. Auflage der World Hickory Open statt.

Mitte Oktober 2016 fand auf dem Panmure Linkscourse die World Hickory Open statt und ein ganz besonderer Golfer gewann das Turnier. Sandy Lyle, der Sieger der British Open von 1985 und des Masters von 1988, holte sich den Titel! Er spielt zwar erst seit fünf Jahren Hickory Golf, kann aber auch mit historischen Schlägern Runden unter Par absolvieren. Auf dem grandiosen Links Course von Panmure gelangen Sandy Lyle Runden von 67 und 71 Schlägen. Lyle, der mit modernem Equipment auf der PGA Tour Champions und der European Senior Tour spielt, benötigte insgesamt 138 Schlägen (2 unter Par bei Par 70). Damit siegte er mit zehn Schlägen Vorsprung. Auf den geteilten Platz 2 kam der Engländer und Vorjahressieger Andrew Marshall und der Schwede Johan Moberg (beide 148 Schläge).

Dass der 6551 Yards (5990 m) lange Links Course auch Profis mit modernen Schlägern fordert, zeigt die Tatsache, dass in diesem Jahr auf dem Platz Qualifikationen für die British Open und die British Senior Open stattfanden. Der Engländer Rymer Smith gewann die Archie Baird Trophy für das beste Brutto-Ergebnis eines Amateurs mit 150 Schlägen. Das beste Resultat bei den Damen erzielte die Schwedin Brita Nord (178 Schlägen).

Nach fünf Jahren in Carnoustie Country, einem mit 34 vorzüglichen Plätzen gesegneten Küstenstreifen an der Ostküste von Schottland, verlässt das Turnier die Grafschaft Angus rund um die Großstadt Dundee und zieht nach Süden, an einen Landstrich, der sich stolz ‚Scotland’s Golf Coast‘ nennt. Anlässlich des 150. Geburtstags des Kilspindie Golf Clubs, einem direkt am Meer gelegenen Platz, findet die 13. Auflage der World Hickory Open in East Lothian nahe Edinburgh statt.