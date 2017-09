Peter Maffay gibt Mini-Konzert beim GOFUS Golfturnier

Die Golfspielenden Fußballer luden auch 2017 wieder zum Golfsaison-Höhepunkt ins A-ROSA Scharmützelsee. Und weil sie 2017 zwei tolle Projekte von Peter Maffay unterstützen konnten, kam der Musik-Star höchstpersönlich zum Golfturnier. ‚Über sieben Brücken musst Du gehen‘, war nicht der einzige Hit bei diesem Golfevent!

Wenn die GOFUS nach Bad Saarow kommen, dann liegt immer was ganz besonderes in der Luft. Silke Spieske, Direktorin des A-ROSA Scharmützelsee: ‚Die Verbundenheit zu den GOFUS ist so eng geworden, dass das jährlich Turnier für viele Mitarbeiter das absoluten Saison-Highlight ist.‘ Und Petrus outete sich zum wiederholten Mal als GOFUS-Fan, denn die Smartphone-Wetter-Apps sagten schlechtes Wetter an!

Über 250 Teilnehmer und unter ihnen das ‚Who is Who‘ der Sport-Szene. Beim ‚Walk & Talk‘ am Donnerstagabend gab es die ersten magischen Momente. Ein Teilnehmer spielte während der Proberunde ein ‚Hole in One‘ auf der 14 des Stan Eby Course. Aber nicht genug… Fast gelang ihm etwas Einzigartiges. Zwei Bahnen später, auf der 16, traf er die Fahne und der Ball blieb nur wenige Zentimeter daneben liegen. Am Ende war es dann ’nur‘ das Birdie.

Politiker ist GOFUS Schirmherr