Golfclub Eichenried: Ein Golfturnier verlangt anderen Golf-Dresscode

Über die Grenzen hinaus hat sich ein Turnier im Golfclub Eichenried herumgesprochen, für welches der Dresscode anders sein muss als sonst beim Golfspiel! Ein Österreicher wird durch sein Outfit nicht nur in die Geschichte des Golfclubs eingehen! Das diesjährige Hublot Tradition Classics by Hilscher im Golfclub Eichenried wird er in seinem Leben nicht mehr vergessen!

Golfen mit anderem Dresscode macht sichtlich Spaß!

Dieses Golfturnier setzt nicht nur den Golf Dresscode außer Kraft, auch exklusive Preise räumt man ab für ganz außergewöhnliche Wertungen. Zum Beispiel die ‚best dressed Nettoplayer‘-Wertung! Daniel Abentung vom GC Achensee, Pertisau, lieh sich sein Schottenrock-Outfit im Kostümverleih und durfte als Lohn das Sonderpreis-Geschenk, eine Hublot Big Bang Chrono 44-Wanduhr im Wert von 11.000 Euro, mit nach Hause nehmen. Erst seit einem Jahr spielt er Golf und hätte in seinen kühnsten Träumen nicht an so einen Preis gedacht.

Die 43 Herren und 24 Damen waren dem Dresscode des Golfturniers gefolgt: ‚Der Dresscode ist bayerische Tracht, old-fashioned golf style oder eine erkennbare Landestracht, die sich von hiesiger Alltagskleidung deutlich unterscheidet‘, sagt Turnier-Organisator Kai Pierre Thieß, Geschäftsführer von Juwelier Hilscher.

So sah man denn farbenfrohe Dirndl und zünftige Lederhosen ebenso wie karierte Knickerbocker mit Hosenträgern, Trachtenhüte, Schiebermützen und Bowler. Allgemein wurde bestätigt, dass die ungewohnte Kleidung keinen Einfluss auf das gute oder weniger gute Spielergebnis hatte. Auch mit flatternder Dirndl-Schürze kann man abschlagen und putten – und im Ausschnitt gleich noch einen Sonnenbrand bekommen!

Old fashioned auf Old Course

Kulinarisch-musikalisch wurden die Teilnehmer verwöhnt mit einem Welcome Back-Prosecco, bayerischem BBQ Buffet und dazu live Pianomusik von Jazzlegende Bob Chisolm. Wer auch dem normalen Golfer Dresscode einmal trotzen will! 2018 gibt es dann die vierte Auflage des Hublot Tradition Classics by Hilscher. Immer in der Woche nach der BMW International Open. Das macht dieses Golfturnier auch so besonders, weil man immer auf dem noch als Meisterschaftsplatz gesteckten Course wie die Profis abschlägt.