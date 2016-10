Neues Rekord-Ergebnis für Florian Langenscheidt und sein Golfturnier JOIN+HELP CUP. Seit 1998 teet man in ganz Deutschland für den guten Zweck auf. Am zweiten Oktober-Wochenende 2016 traf man sich im exklusiven Golfclub Bad Wiessee am Tegernsee!

Tagsüber teeten 100 Golfer auf den 18 Löchern des Tegernseer Nobelgolfclubs Bad Wiessee auf. Abends waren es dann ca. 200 abendliche Gala-Gäste – ähnlich wie bei allen anderen 17 Golfturnieren von Florian Langenscheidt. Wenn er mit seiner Münchner Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V., welche er 1994 gemeinsam mit Gabriele Quandt gründete und wo er heute noch Vorstand ist, zum alljährlichen Charity-Golfturnier lädt, wird Golfclub und Restaurant megavoll. Für die gute Sache zu Gunsten von sozial benachteiligten Kindern kam heuer sogar ein Rekord-Ergebnis zusammen: sage und schreibe über 180.000 €. Damit sammelte der Verein in den 18 Jahren über 1,6 Millionen Euro allein über das Golfturnier. Damit gilt der JOIN+HELP CUP von CHILDREN bereits seit längerem als eines der erfolgreichsten Charity-Golf-Turniere Deutschlands.

Florian Langenscheidt und seine Turnier-Sponsoren

Die Summe setzt sich zusammen aus Teilnahmegebühren, Spenden und weiteren Erlösen aus einer Tombola und Versteigerung. Die Kosten der Veranstaltung werden von Sponsoren getragen – dieses Jahr waren dies das Bankhaus DONNER & REUSCHEL sowie die Liborius Verlagsgruppe. Der Golfclub Bad Wiessee stellte seine Anlage kostenlos zur Verfügung. So garantiert die Kinderhilfsorganisation CHILDREN, dass der Gewinn direkt in die Kinderhilfe fließt.

Florian Langenscheidt moderierte den Gala-Abend an, Andreas Lukoschik und Sophie von Puttkamer führten dann durch den Abend mit Versteigerung. Highlights dabei waren eine Woche Thailand-Urlaub, eine Markus Lüpertzs Bronzeskulptur ‚Eule der Athene‘ (gestiftet von der Korff-Stiftung) sowie eine 255 cm hohe Studio Giraffe von Steiff.

‚JOIN+HELP ist so besonders, weil hier jeder Teilnehmer einen Beitrag zu Gunsten von Kindern leistet. Die einen durch den Kauf eines 10-Euro-Loses, die anderen durch die Ersteigerung von hochwertiger Kunst oder Reisen, zum Teil im fünfstelligen Bereich. Und jeder Euro kommt an, dafür standen schon unsere Gründer Dr. Florian Langenscheidt und Gabriele Quandt‘, so Kaija Landsberg, Geschäftsführerin von CHILDREN.