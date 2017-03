Als Ganzjahresdestination für Golfer ist Mallorca längst kein Geheimtipp mehr. Ein Geheimtipp ist allerdings die Region Cap Vermell im Nordosten der Insel. Ursprünglich, schroffe Natur, alles noch unverbaut und mit neuem 5 Sterne Luxushotel. Europas einziges Park Hyatt Resort mit 5-Sterne-Standard wurde im Stil eines mallorquinischen Bergdorfes in eine ländliche Idylle gebaut. Einige Zimmer haben Meerblick! Die TripAdvisor-Bewertungen lesen sich wie Loblieder. Und Golfer finden innerhalb weniger Fahrminuten wirklich tolle Golfplätze vor, von denen wir noch nie etwas gross gehört haben. Drei davon haben wir gespielt! Unser Fazit: Wir kommen wieder.

weiter .. zurück |Auf dem Areal des Park Hyatt Mallorca haben sich einige spanische Künstler verewigt. |Der Dorfplatz ist ein zentraler Platz und um ihn herum findet man vier Restaurants, Fitness, Lobby und eine Bibliothek, in der es Kaffee und Cava für die Gäste gibt. | Über 70.000 einheimische Pflanzen und Kräuter findet man auf dem kompletten Hotelgelände. weiter .. zurück

Mallorca bzw. Spanien ist zwar perfekt für Ganzjahres-Urlaub, trotzdem gehen einige Hotels und Golfplätze in den Winterschlaf. Die Türen des einzigen Park Hyatt Resort im ganzen Mittelmeer – 5 Minuten vom Strand von Canyamel und ca. 60 Km vom Flughafen Palma – stehen hingegen das ganze Jahr offen. 2016 eröffnete das Luxus-Refugium mit 142 großzügigen Zimmer und Suiten, vier Restaurants, welche sich um einen kleinen Dorfplatz formieren. Und auf den Golfplätzen im Radius von 600 Meter (Canyamel) bis 30 Kilometer (Alcanada) vom Hotel entfernt gibt es keine Wintergrüns.

Wir hatten über ein verlängertes Wochenende Anfang März perfekte Golf-Konditionen vorgefunden und vom Supermarkt bis zum Golfplatz-Restaurant war alles geöffnet. Unsere neuen Lieblingsplätze: Pula und Son Servera, welche zwar nicht am Meer liegen, aber man dafür viele Meerblicke erhascht.

Das Park Hyatt Mallorca liegt mit auf einem 49 Hektar großen Areal Cap Vermell, welches von der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Sachen Infrastruktur ausgebaut wird. So folgte nach dem Luxushotel-Opening ein exklusiver Sport & Country-Club, an welchem man direkt vorbei fährt, wenn man die Straße zum Hotel passiert. Zwar gibt es einen hoteleigenen Spa und Outdoor-Pools mit Liegewiese direkt auf dem Hotel-Areal, wer allerdings gerne lange Bahnen schwimmt, gemischte Sauna bevorzugt und Tennis spielen will, sollte sich den Sportclub einmal anschauen.

Wohlfühl-Zimmer mit Platz für Golf-Equipment

Die 142 großzügigen Zimmer und Suiten mit begehbarem Kleiderschrank bieten genügend Platz, dass Golfer auch ihre Bags durchaus mit ins Zimmer nehmen können. Wie in einem traditionellen mallorquinischen Bergdorf sind die Gästezimmer in verschiedenen Häusern verteilt. Mit hoteleigenen Golfcarts wird man gerne zu einem der exklusiven Häuser geshuttelt, wo sich das Hotelzimmer befindet.

Die 126 Zimmer (drei Kategorien) und 16 Suiten (bis 150 qm) beginnen bei 50 qm und lassen keine Wünsche offen: Hyatt Grand Beds®, Badezimmer mit Regendusche und Badewanne und luxuriöse Badeprodukte der italienischen Luxusmarke Bottega Veneta. Für Spanien untypisch: Jedes Zimmer hat eine Klimaanlage und Heizung, dass man hier auch gut überwintern kann. Minibar, Espresso-Maschine und Tee-Set findet man auf jedem Zimmer.

Unser Zimmer-Tipp: Nr. 140 im The Village. Zum einen hatte man von der Terrasse aus freien Blick aufs Meer. Zum anderen war der Spa vis-a-vis vom Eingang.

Frühstück mit Sport-Give-away

Pancakes and Goat Cheese in white egg omelette – the perfect breakfast for golfer! 👌🍽⛳#mallorcagolf #mallorca #golfcourse #golfhotel #hotel #parkhyattmallorca A post shared by Exklusivgolfen (@exklusivgolfen) on Mar 4, 2017 at 11:15pm PST

Frühstück gibt es für Frühaufsteher bereits ab 7 Uhr und es wird im Restaurant Balearic serviert, welches sich am Dorfplatz befindet. Abends öffnet das Restaurant nur in der HighSeason, somit konnten wir hier nur Frühstück genießen. Das Speisenangebot richtet sich nach den Jahreszeiten und dem saisonalen Angebot. Brot wird hier selbst gebacken und auf der Frühstückskarte stehen Lieblingsspeisen wie Blaubeer-Pancakes oder ‚White Egg Omelette‚, die für die anstehende Golfrunde eine perfekte Grundlage bieten.

Vier Gourmet-Spots: Von Bar bis Sterne-Tapas

In der Nebensaison haben wir Mallorca bereits des Öfteren erlebt und wissen, dass viele Restaurants, Hotels und Supermärkte gerade im mallorquinischen Hinterland geschlossen sind. Damit dürfte das Park Hyatt Mallorca auch für Nicht-Hotelgäste ein Gastro-Tipp sein. In der hauseigenen Tapas-Bar mit einem Bartresen um den Steinofen herum kann man bereits ab 18 Uhr dinieren. Der spanische Sternekoch David Garcia, welcher zuvor acht Jahre lang für die kulinarische Leitung des Guggenheim-Museums Bilbao verantwortlich war, bringt vom Fleisch über Fisch bis zum vegetarischen Gericht Abwechslung auf die Karte. Unter Tapas versteht man eigentlich kleine Appetithäppchen, aber alle Einzelgerichte fallen sehr üppig aus.

In der angrenzenden Bar mit Kamin und großer Außenterrasse kann man bereits ab 17 Uhr einen Aperitif oder später seinen Digestif genießen.

Im Restaurant Asia, welches im Stil einer exklusiven Privatvilla mit traditionell asiatischen Artefakten gehalten ist, stehen Gerichte aus China, Indien, Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien mit wechselnden Gastköchen aus Kuala Lumpur und Thailand im Fokus.

Im Gegensatz zum zentral gelegenen Café Sa Placa ist dieses Restaurant nur abends geöffnet. Wir kamen einmal gegen 14 Uhr vom Golfplatz zurück und genossen hier einen kleinen Snack. Vom gegrillten Hähnchen bis zum Burger mit dem selbst gebackenen Brot steht hier vieles auf der Karte.

Ein Treatment nach der Golfrunde

Vor der beeindruckenden Kulisse des Serres de Llevant Gebirges hat man im Ruheraum vom Serenitas Spas den besten Blick auf die Bucht, welcher bereits entspannt! Alle Behandlungen basieren auf lokalen Mineralien, Kräutern, Früchten, Salzen und Wasser. Hierzu gehören Pinie, Lavendel, Mandeln, Rosmarin, Olivenöl, Zitrusfrüchte und Aloe Vera. Die Signature Behandlungen des Hotels sind auf jeden Gast individuell abgestimmt und stützen sich ebenso auf heilende Inhaltsstoffe wie Lavendel und Rosmarin. Vier Öle stehen für das private Treatment zur Auswahl und ich habe Rosmarin gewählt, da es die Muskulatur unterstützt. Nach der Golfrunde perfekt! Fast allein ist man in der Sauna, welche für Frauen und Männer getrennt ist. Hier hat man die Möglichkeit, selbst seine Temperatur einzustellen, was toll ist, wenn man 90 Grad nicht verträgt.

Das Spa verfügt über sieben Behandlungsräume, darunter zwei Räume für Paare, mit eigener Terrasse und Badezimmer. Hinzukommen ein Behandlungsraum mit einem Alpha-Quarz-Sandbett, dem einzigen seiner Art auf der Insel, eine Sauna, sensorische Duschen und ein Vitality Pool. Für externe Hotelbesucher gibt es ganz- oder halbtägige Day Spa-Angebote.

Perfekte Golfplätze in der Umgebung

Im Umkreis von zehn Autominuten befinden sich gleich vier beeindruckende 18-Loch-Golfplätze. Pula und Son Servera haben spezielle Greenfee-Konditionen für Hotelgäste.

European Tour Platz: Pula Golf

Die 18 Löcher von Pula haben schon einige Profigolfer gesehen, war der Golfplatz bereits mehrere Male Austragungsort der PGA European Tour Championships Mallorca. Martin Kaymer steht wie Sergio Garcia oder Olazabal und Langer auf der Ehrentafel. Außerdem ist er mit 6.297 Metern einer der längsten Plätze der Insel und das bei nur 70 Par. Trotzdem ist es ein Golfkurs für Golfer jeder HCP-Stärke. Der Platz ist fair. Es gibt keine blinden Löcher und je nach Tagesform geht man mit einem guten Ergebnis vom Golfplatz. Auf den zweiten neun Löchern gibt es drei Löcher, welche den Blick auf das Mittelmeer freigeben. Zwar hat der Golfplatz einige Steigungen, aber man braucht nicht unbedingt einen Elektrotrolley und könnte auch seine Bag tragen.

Ctra. Son Servera a Capdepera, Son Servera, Mallorca, Tel. +34 971 567 492, Pulagolf

Zweitältester Golfclub auf der Insel: Golfclub Son Servera

Als einzigartiger Members Club liegt dieser 18 Loch-Kurs zwischen mit Kiefern bewachsenen Bergen und der Bucht von Cala Millor. An einigen Löchern hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Bucht der Costa de los Pinos und das Mittelmeer. Enge Fairways, trickreiche Löcher und kleine Wasserhindernisse machen kein Loch langweilig. Neben einigen Wild-Hasen trifft man an einigen Löchern auf Raupen-Kolonien des Prozessionsspinners, welche in den Pinien leben. Im Frühjahr ist deren Saison und dem Club liegen die Tierchen am Herzen.

Golf Son Servera , Urb. Costa de los Pinos, Carrer del Golf, s/n, 07550 Mallorca, Tel. +34 971 84 00 96

In zehn Autominuten ist man schnell wieder im Park Hyatt Mallorca.

Fünf Gründe, dort seinen Golfurlaub zu verbringen: