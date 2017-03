Der Vermächtnis von Arnold Palmer lebt und wird insbesondere in der Woche des ersten Arnold Palmer Invitational seit seinem Ableben weitergeführt. Während des Profiturniers wird Rickie Fowler zu Ehren des ‚King’ das charakteristische ‚Regenschirm-Logo’ auf seiner Kappe und Polo tragen. Sein Golfschuh: PUMA Golf IGNITE Hi-Top mit Bildern der Legende Arnold Palmer! Es gibt von diesem Schuh nur 2 Paare – eines trägt Rickie und das andere, von Rickie signierte Paar wird zugunsten Arnold Palmer’s Stiftung ‚Arnie’s Army Charitable Foundation’ meistbietend versteigert.

‚Ich fühle mich geehrt, Arnie persönlich gekannt zu haben und ihn einen Freund nennen durfte. Es war mich wichtig, etwas zu machen, dass seine golferische Leistung feiert, aber – viel wichtiger – seine Initiativen für wohltätige Zwecke im Rahmen seiner Stiftung zu honorieren und zu unterstützen‘, so Rickie Fowler. ‚Er ist der King!‘

Besonderheiten dieses Golfschuhs

Für dieses einzigartige Design nutzte Chambrone eine raffinierte, direkt auf Leder gedruckte Grafik, um ein lebendiges, hochwertiges Ergebnis zu erzielen. In einem zweiten Schritt wurden händisch einzelne Stücke aus dem Leder herausgeschnitten und exakt auf den PUMA Golf Hi-Top appliziert. Weitere Besonderheiten sind: Der Klettverschluss wurde mit Palmer’s Unterschrift lasergraviert. Die Rückseite der Zunge des linken Schuhs zeigt das charakteristische Regenschirm-Logo der Marke ‚Arnold Palmer’.

Die Rückseite der Zunge des rechten Schuhs trägt ein Zitat von Fowler ‚Legenden sterben nie. Du wirst ewig Leben Arnie. Ich werde nie die herzliche Umarmung vor dem Clubhaus in Augusta vergessen, als ich deinen letzten Abschlag verfolgte, sowie die Zeit mit dir in der Umkleide in Bay Hill. Danke, dass du so bist wie du bist, und du mir die Chance gegeben hast, das zu tun, was ich nun täglich mache! Ich liebe dich so wie jeder andere auch! RIP The King, in Gedenken an den ‚King’.‘

Das zur Versteigerung stehende Paar wird in einer maßgefertigten Holzbox geliefert, die Arnie’s Unterschrift sowie Geburts- und Todesdatum trägt. Hier gehts zur ebay-Auktion, welche noch bis Dienstag läuft. Der Preis für den Golfschuh, welcher bei 200 € begann, liegt derzeit bei 10.800 €1