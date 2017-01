Abu Dhabi Invitational auf dem Yas Links Golf Club am 29. Januar 2017 findet bereits zum fünften Mal statt. 20 Profi und 20 Promis werden im Ryder Cup Format ‚Fourball‘ auf dem sportlichsten Linkscourse im Mittleren Osten aufteen. Wie beim Ryder Cup gibt es zwei Team-Chefs! Paul McGinley für die Profigolfer und Ex-Fußballstar Peter Schmeichel als Kapitän der Sport-Celebrities!

Dass Fußballer gerne den Golfschläger in die Hand nehmen, wissen wir ja von vielen FC Bayern Stars. Ein paar Ex-Manchester United-Profis teen diese Woche im Mittleren Osten auf! ‚Schottisch, schön, herb, herausfordernd. Der im Mittleren Osten bisher einzige Golfplatz in echtem Links Course Stil auf der Insel Yas Island ist durch den Architekten Kyle Phillips entworfen worden.‘, schreibt unser Golfautor Thomas Klages über den Golfcourse.

Abu Dhabi Invitational mit Münchner Fußball-Star

Abu Dhabi Invitational als Charity-Golfturnier hat sich als Weltklasse-Wettbewerb etabiliert, wo Tour-Golfer, erfolgreiche Amateure, sportliche Berühmtheiten, Geschäftsführer und Unternehmer zusammen kommen, um Turnier Golf zu spielen und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Peter Schmeichel wird von seinem ehemaligen Manchester United Teamkollegen Dwigth Yorke sowie weiteren FussballStars wie Ruud Gullit, Ronald de Boer, Roberto di Matteo, Gabriel Batistuta, Hasan Salihamidzic und Liam Brady unterstützt. Aber auch Rugby-Profi wie Mike Tindall teen am Sonntag im Wüstenstaat auf. Am Samstag gibt es ein Profiturnier der besten Amateure, doch beide Tage sind für Zuschauer offen.

Das Format für das Turnier am Sonntag: 20 Profi und 20 Promis werden auf die Runde gehen. Jeder Flight ist gepaart mit einem VIP-Gast und konkurrieren wie die Teams im Ryder Cup Fourball-Format gegeneinander!

Howie Roberts, General Manager von Yas Links, ist gespannt auf die sportlichen Superstars, die in diesem Jahr spielen werden. ‚Wir sind geehrt, Peter Schmeichel und sein Team hier zu haben als wir das Abu Dhabi Invitational zum fünften Mal veranstalten‘, sagte er. ‚Es ist eine Chance, diesen fantastischen Golfplatz auf Yas Islands einem internationalen und einflussreichen Publikum zu präsentieren.‘