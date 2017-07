8. CEO GOLFERS CHALLENGE: Golfspielen, Network & Business

In diesem Jahr fand bereits die achte CEO GOLFERS CHALLENGE erneut im Private Member Club Münchener Golfclub Straßlach statt. Bei tollem Wetter trafen sich über 70 CEO’s und Unternehmer in München und machten einen Tag lang den Golfplatz zur Business-Location. ‚Man lernt Geschäftspartner am besten während einer Runde Golf kennen. Wir haben in den letzten Jahren nachhaltige Business-Kontakte ermöglicht und ein paar prominente Deals eingefädelt‘, sagt ExklusivGolfen-CEO Yvonne Wirsing.

Traditionell begann das Business-Event mit Kanonenstart! Mit von der Partie waren dieses Jahr als neue Sponsoren Samsonite und Tesla, sowie der langjährige Partner USM Möbelbausysteme, welche in einer Business-Card-Lotterie wieder einen CEO mit einem tollen Möbelstück glücklich machten. Bei der Tesla Hit-the-Green Challenge qualifizierten sich acht Golfer für die Tesla-Verlosung qualifizieren. Der Preis: ein Wochenende mit einem der elektrischen PS-Boliden.

Neu dieses Jahr waren spezielle Firmenflights. Wurden in den letzten sieben Jahren die Flights nach Branchen mit der Option für wichtige Businesskontakte elektriertt, konnte 2017 ein Unternehmen speziell einen Flight reservieren. So lud Michael Friedel vom Münchner Immobilienportal neubaukompass.de drei TOP-CEO’s aus der Immobilien-Branche ein. ‚Für mich war es wunderbar, meine bestehenden Businesskontakte zu investieren und damit auszubauen‘, sagt Michael Friedel, welcher als Amateurgolfer den Satz nur beipflichten kann, dass man auf dem Golfplatz seine Geschäftspartner erst richtig kennen lernt.

CEO Golfers Challenge Business Flights

‚Die Arbeitswelt hat sich verändert und uns bleibt allen immer weniger Zeit, dass es uns umso mehr gefreut hat, dass über 70 CEO’s sich wieder die Zeit genommen haben, mit uns mehrere Stunden zu verbringen‘, freut sich ‚ExklusivGolfen-Gesellschafter‘ Jürgen Mayer.

Bei der Samsonite Hole-in-One-Challenge konnten alle Teilnehmer einen Reisegutschein im Wert von 15.000€ gewinnen. Am Ende fehlte allerdings das nötige Quäntchen Glück, denn keiner der Amateurgolfer schaffte den besonderen Schlag. Dafür winkten drei Board-Trolleys den Gewinnern der Handicap-Klassen.

Die beste Runde des Tages spielte der fränkische Unternehmer Thomas Zwilling. Seine 72er Par-Runde war bei den Wüstentemperaturen eine ausgesprochene Höchstleistung.

Bei der anschließenden Abendveranstaltung mit Barbecue konnte man am Buffet weitere Kontakte knüpfen. Und für alle, bei denen der Tag weniger erfolgreich verlief, gab es ein stylisches USM-Möbel durch eine Businesscard Verlosung. Bei guter Stimmung, interessanten Gesprächen und tollen Gästen ging der Abend noch bis in die späteren Stunden, sodass man sich schon jetzt auf die nächste CEO-Golfers-Challenge 2018 freuen kann.



Waren beim Business Event u.a. dabei: Oliver Kastalio (Rodenstock), Terry von Bibra (Alibaba), Dirk Germandi (ProfiPartner), Robert Aliabadi (DesignReisen), S.K.H. Wolfgang von Bayern (Porzellan Manufaktur Nymphenburg), Stefan Kastenmüller (WWE), Thomas Herrmann (Serviceplan), Wiestaw Kramski (Maschinenbau-Unternehmer), u.v.m.