Von der JuCad Produktvielfalt kann man sich bei zahlreichen Terminen im Jahr – vom klassischen Golfturnier bis hin zu den großen Messen und Golfevents, wie zum Beispiel die BMW Int. Open in München oder die PGA-Show in Orlando – überzeugen! Wir haben JuCad einen Besuch im Golfclub München-Eichenried abgestattet, eine Testfahrt mit dem Caddy gemacht und die verschiedenen Packmaße direkt verglichen. Außerdem haben wir uns wie auf einer Golfbag-Range gefühlt! Schaut selbst im Video!

Seit über zwei Jahrzehnten ist die Marke JuCad im Golfsport nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile werden in Limburg neben exklusiven Golfcaddys und Golfbags auch praktische und nützliche Accessoires entwickelt. Als Golfer und Hersteller von exklusiven Golf-Produkten ist JuCad-Inhaber Jörg Jung der Austausch mit Kunden sehr wichtig. Deshalb trifft man ihn auf den wichtigsten Events im alljährlichen Golf-Kalender! So kann er sich direkt Feedback von Amateurgolfern einholen und bleibt im Kunden-Dialog. Die wertvollen Hinweise nimmt das JuCad-Team dann mit nach Limburg und prüft, ob man wieder etwas Neues entwickeln kann. Und das sie viel entwickeln zeigen die ständigen Produkt-Innovationen.

Stetig neue JuCad Produkte

Jede Golfsaison überrascht die deutsche Golfmarke, welche vor kurzem auch wieder einen Preis eingeheimst hat, mit innovativen Golfprodukten. Zur großen Farbvielfalt und Namensgravur für Caddys hat man jetzt auch die Möglichkeit, die JuCad Bags und Schirme individueller zu gestalten. Ob mit Namen oder einem lustigen Spruch – die Limburger machen fast alles möglich!

Auch neu ist das patentierte JuCad Tablet als äußerst praktisches Caddyzubehör. Aus hochwertigem Metall gearbeitet und in den Farben Schwarz oder Titan für alle Modelle erhältlich, hat man vom Golfball über Smartphone, Fernsteuerung oder Zigarren alles griffbereit. Im Video hat man uns auch den Caddy-Konfigurator gezeigt. Wie beim Autokauf kann man die exklusiven JuCad Caddys in vielen Farbvarianten und Nuancen selbst online zusammenstellen. Mit wenigen Klicks kann man alle Caddy-Modelle mit der gewünschten Reifen- und Felgenfarbe oder einem farbigen Scorekartendeckel kombinieren. Auch Wunsch-Bag und Schirm können ausgewählt werden.

JuCad ist aber nicht nur auf den großen Golfevents vertreten, die JuCad Leihcaddys findet man auch auf vielen High End Golf Courses in Deutschland und natürlich auch weltweit. Z.B. im Dolomitengolf-Resort in Österreich oder im Golfclub Alcanada auf Mallorca. So muss man selbst im Urlaub nicht auf den bewährten JuCad Caddy verzichten…oder man kann in der schönsten Zeit des Jahres einen JuCad testen.