Petrus bringt das Wetter und KJUS eine Kollektion für alle Bedingungen. Die Highlights aus der neuen Golf-Kollektion sind perfekt für dieses unbeständige Frühlingswetter. Ein Highlight ist sicherlich bei den häufig wechselnden Wetterprognosen die neue Regenjacke! Wasserabweisend und atmungsaktiv – das hat sonst keiner!

Merinowolle ist unschlagbar bei kälteren Temperaturen. Dieser Rundhalspullover hat obendrein ein raffiniertes Streifendesign für einen modernen Touch. Ganz ohne Schulternähte designt, dreht sich bei diesem Pulli alles um maximalen Tragekomfort, und damit verdient er einen Dauerplatz zuoberst auf deinem Kleiderstapel. ca. 189 €, Ladies Kara Engineered Pullover. Dazu trägt das KJUS Golf Model eine Isolationsveste mit einzigartigem 3D-Stretcheffekt. Innen- und Außenlayer sind auf maximale Dehnbarkeit ausgelegt. Schaut Euch das KJUS-Video dazu an!

Kjus Golf atmungsaktive Regenjacke

Ein unglaubliches Leichtgewicht ohne Kompromisse: Mit nur 140 Gramm (bei Grösse 50), ist diese Regenjacke nicht nur die leichteste dehnbare, höchst atmungsaktive und wasserfeste Golfer-Jacke auf dem Markt. Schwitzen gehört der Vergangenheit an! Nähte komplett geklebt für 100% Wetterschutz und ein neuer Y-Tech Cut für uneingeschränkte Schwungperformance. Noch ein Clou: Die elastischen Ärmelabschlüsse liegen so eng an. Auch hier kann kein Wasser eindringen! Preis: ca. 299 €, KJUS Regenjacke

Das Pendant für Männer:Men Dexter 2.5L HalfZip – Tour Edition. Ebenfalls ein unglaubliches Leichtgewicht: Mit nur 140 Gramm (bei Grösse 50), ist dies der leichteste dehnbare, höchst atmungsaktive und wasserfeste Regen-Halfzip auf dem Markt. Wiegt weniger als 3 Golfbälle! Extra kleines Packvolumen. Der ergonomisch geformte Kragen und die elastischen Ärmelbündchen machen es der Nässe schwer, drunter zu kommen. Ergonomisch geklebte Nähte sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Im Saum ist dazu noch eine verstellbare Grössenregulierung versteckt. Modisch! Bei Vergleichsprodukten sehen ja viele wie ’nasse Säcke‘ aus! Preis: 289 €, KJUS Männerjacke

KJUS Golf im Profisport

Die Golfbekleidung der Profis geben uns für die anstehende Saison erste Inspirationen! Ein Golfer sticht bei den ‚Best Dressed Golfern‘ heraus. Seit 2016 trägt Charl Schwartzel KJUS