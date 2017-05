Ob zum Tragen, als Cart-Bag oder für den Golf-Buggy: Kein Golfer kann auf Golfbags verzichten. Nicht nur wegen der maximal 14 Schläger, die man auf einer Golfrunde so gut verstauen muss, dass man sie immer schnell parat hat. Auch wegen der vielen Kleinigkeiten, die man gerne dabei hat. Golfbags sind unerlässlich, praktisch, vielfältig und chic. Ein deutsches Unternehmen hat mittlerweile die größte Auswahl an Golfbags und gibt einige Trends vor – nicht nur für diese Saison!

Aus der Firmenhistorie heraus bietet die Limburger Golfmarke JuCad eine unglaubliche Bag-Vielfalt, denn nur ein perfektes Bag kann eine perfekte Symbiose mit einem Elektro-Caddy eingehen. Als einer der größten deutschen Anbieter und Hersteller von edlen Caddys handmade in Germany hat JuCad einen Namen zu verlieren. Wer könnte also Golfbags nicht besser designen als ein deutscher Caddy-Hersteller. Hinzu kommt, dass im Familienunternehmen jeder golft. Dadurch wird am Produkt ständig gefeilt und optimiert. 2017 bedeutet dies für Golfer über 80 Golftaschen aus einer Hand. Und auf Wunsch sind alle JuCad Bags mit Namen und Logo personalisierbar.

Golfbags personalisierbar

Alle JuCad Golfbags sind aus hochwertigen Materialien mit vielen praktischen Details wie 14-facher durchgehender Schlägereinteilung, Schirmfach, vielen Außentaschen oder mit Kühlfächern – und mit praktischen Haltegriffen.

· Absolut ‚In‘ 2017: Die Camouflage-Modelle der bewährten JuCad Bag Aquastop-Serie mit Nylongewebe im roten oder grünen Design.

· Das wasserdichte JuCad Bag ‚2 in 1‘ Waterproof wiegt nur 2,4 kg und ist sowohl als Cart- als auch Tragebag nutzbar.

· In Leder-Optik oder u.a. mit Giraffen- bzw. Zebra-Muster sind die elegant-sportlichen JuCad Bags Style absolute Blickfänger!

· Sportlich: Die neue Bag-Serie Sportlight in vier trendigen Farbvarianten aus hochwertigem Nylon.

· Sowie viele weitere Modelle – auch für Kinder – in großer Farbauswahl …