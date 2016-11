Nedbank Challenge: Debakel für Martin Kaymer zum Auftakt in Südafrika

Sun City (dpa) – Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat beim zweiten Turnier der Finalserie der European Tour in Südafrika einen kolossalen Fehlstart hingelegt. 2012 gewann er das Golfturnier Nedbank Challenge.



Martin Kaymer verpatzte den Start in Sun City. Foto: Armin Weigel

Der 31-Jährige aus Mettmann spielte zum Auftakt eine desolate 81er-Runde auf dem Par-72-Platz und lag damit auf dem 72. und letzten Rang des Teilnehmerfeldes. 2012 hatte der zweimalige Majorsieger im Gary Player Country Club in Sun City noch gewonnen.

Auch der Ratinger Marcel Siem startete mit einer 74er-Runde und dem geteilten 32. Platz nicht optimal ins Turnier. Die Führung nach dem ersten Tag des mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Events übernahmen Felipe Aguilar aus Chile, der Südkoreaner Jeunghun Wang sowie der Engländer Ross Fisher mit jeweils 68 Schlägen. Der Sieger im Spielerparadies in der Nähe von Johannesburg bekommt ein Preisgeld über 1,166 Millionen US-Dollar. In der kommenden Wochen schlagen dann die besten 60 Golfer der europäischen Geldrangliste beim Finalturnier in Dubai (17. bis 20. November) ab. Zum Leaderboard und zum Turnier Eventkalender.

Letzten Gewinner der Nedbank Challenge

2015 Marc LEISHMAN

2014 Danny WILLETT

2013 Thomas BJØRN